مصادر لـ الأنباء التجارة خالفت 15 شركة لحوم قامت برفع أسعارها بشكل غير مبرر

خطة من 6 بنود تنفذها الوزارة لمنع ارتفاع الأسعار والحدّ من الغش التجاري في الأسواق



عاطف رمضان

كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن تعليمات مشددة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة برصد أسعار المواد الغذائية خاصة السلع الأساسية في الأسواق، مشيرة إلى أن تلك التعليمات أسفرت عن قيام إدارة الرقابة التجارية بمخالفة 15 شركة متخصصة في بيع اللحوم وذلك لعدم التزامها بالأسعار الرسمية للوزارة ورفع أسعارها بشكل غير مبرر من دون الرجوع الى الوزارة.

وأضافت المصادر أن الوزارة أعدت محاضر ضبط لهذه الشركات تمهيدا لتحويلها الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لافتة الى ان الوزير العيبان شدد في توجيهاته لقياديي الوزارة خلال عدة اجتماعات مباشرة جمعته مع المفتشين على إجراء مسح لجميع محافظات الكويت خاصة السلع الأساسية من بينها اللحوم، لأن ارتفاعها يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار وجبات المطاعم التي تقدم مشويات بجانب ارتفاع سعر اللحوم التي يتم بيعها للمستهلكين.

وذكرت المصادر ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ينفذ خطة معتمدة من 6 بنود أعدتها الوزارة لمكافحة رفع الأسعار تتمثل فيما يلي:

٭ عدم استغلال الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين.

٭ تشديد الرقابة على الأسواق المحلية كافة لمنع أي ارتفاعات مصطنعة غير مبررة تؤثر سلبا على جيوب المستهلكين.

٭ الحد من عمليات الغش التجاري بمختلف أنواعه.

٭ عدم السماح للموردين للجمعيات التعاونية برفع أسعار منتجاتهم من السلع الغذائية وقد اتخذت الوزارة خطوة ملموسة من خلال كتابها الذي ارسلته لاتحاد الجمعيات التعاونية وطلبت من الاتحاد ابلاغها ببيانات الموردين الذين رفعوا أسعار سلعهم وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

٭ مسح أسعار المواد الغذائية ورصد الأسعار المسجلة لدى سستم الوزارة لمقارنتها بالأسعار الحقيقية ومعرفة ما اذا كانت هناك ارتفاعات مصطنعة او غير مبررة.

٭ تطبيق تعليمات مجلس الوزراء وتوجيهاته لوزارة التجارة والصناعة للقيام بدورها تجاه المخالفين.





