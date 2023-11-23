بالفيديو جمعية المهندسين كرمت الإعلاميين المشاركين في تغطية مؤتمرها الصحة والسلامة والبيئة

المطيري: المؤتمر خرج بتوصيات جيدة ستخدم القطاعين الحكومي والخاص والأفراد



عاطف رمضان

نظمت جمعية المهندسين الكويتية حفلا لتكريم الإعلاميين الذين شاركوا في تغطية مؤتمر «الصحة والسلامة والبيئة» مساء اول من أمس.

وقال مدير عام جمعية المهندسين م.وليد المطوع، في تصريح لـ «الأنباء»، إن الجمعية كرمت وسائل الإعلام والإعلاميين لجهودهم في تغطية مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة الذي عقدته الجمعية يومي 14 و15 الجاري بالشراكة مع جامعة الكويت ممثلة بكلية الهندسة والبترول وبرعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بمشاركة مختصين من جهات عامة وخاصة.

وأضاف المطوع أن المؤتمر يهدف الى وضع الحلول والاستراتيجيات الخاصة وتعزيز معايير الصحة والسلامة والبيئة في مكان العمل.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الصحة والسلامة والبيئة م.خالد المطيري عن شكره لوسائل الاعلام التي شاركت في تغطية المؤتمر، مشيرا الى أن الجمعية حثت على اكتساب المعلومات وتوعية المجتمع في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة.

وبين المطيري أن المؤتمر ساهم في إيجاد فرص لتبادل المعلومات وزيادة الوعي والثقافة وخرج بتوصيات جيدة تخدم القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد، مؤكدا ان تكريم شركائنا الاعلاميين في مقر الجمعية أقل شيء نقدمه لهم.

بدورها، أكدت عضو اللجنة التنظيمية في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة م.ندى بن ناجي ان الهدف من المؤتمر توعوي سواء للمهندسين والمجتمع الكويتي وطلبة الجامعة، معربة عن شكرها للإعلاميين الذين هم بمنزلة شركاء نجاح لجمعية المهندسين.

ولفتت بن ناجي إلى أن المؤتمر حقق انجازات ملموسة من خلال مشاركة عدد كبير من الزوار والمشاركين في الورش التدريبية التي كانت مصاحبة للمؤتمر.

في السياق ذاته، أعرب م.عمر العنزي عن شكره للجهات المنظمة لمؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الذي عقدته الجمعية وكذلك للمهندسين والمهندسات والإعلاميين لتغطياتهم الصحافية المميزة التي ساهمت في نجاح المؤتمر.

وقام كل من مدير الجمعية م.وليد المطوع وعضو مجلس ادارة الجمعية م.جلال الفضلي بتكريم الإعلامية م.سارة البكر، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية.