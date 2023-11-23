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الكندري لـ الأنباء إغلاق 5 منشآت غذائية وتحرير 33 محضرا وإتلاف 57 كيلو دجاج في حولي

11/23/2023 11:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
كشف مراقب التفتيش بمحافظة حولي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد الكندري عن جولة تفتيشية قام بها مع فريق المحافظة على عدة أماكن مختلفة تم على أثرها إغلاق 5 منشآت غذائية، وتحرير 33 محضر ضبط لمنشآت غذائية.
وقال الكندري، في تصريح لـ «الأنباء»، انه في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والتغذية لضبط الأسواق والحفاظ على الأمن الغذائي، قمنا بعدد من الجولات التفتيشية وكانت محصلتها 4 مخالفات عبارة عن فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة، و4 مخالفات لعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، حيث وجدنا حشرات (صراصير) حية بكثرة في هذه المنشآت، بالإضافة الى محضر تداول اغذية مغشوشة، وتم اتلاف 57 كيلو دجاج مجمد مجهول المصدر لا توجد عليه بطاقة بيانات غذائية. وأضاف: تم تحرير 12 محضر تداول لعمال اغذية يعملون دون الحصول على شهادة صحية، و12 محضرا أيضا لصاحب العمل لتشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية.

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