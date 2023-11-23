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آمر القوة البرية زار مركز عمليات قيادة قوات درع الجزيرة

11/23/2023 11:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام آمر القوة البرية (مدير تمرين تكامل/ 1) اللواء الركن محمد السويط صباح أمس بزيارة ميدانية لمركز عمليات قيادة قوات درع الجزيرة في لواء الشهيد المدرع تمهيدا لمشاركتها في تمرين تكامل/1 والمقرر أن تنطلق فعالياته الأسبوع القادم، حيث كان في استقباله قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، شملت الزيارة جولة بمركز عمليات قيادة الدرع استمع خلاله إلى شرح من قبل أركانية قيادة الدرع حول الواجبات الموكلة لهم في تنفيذ التمرين.
وأشاد آمر القوة البرية بما شاهده من استعدادات وتنظيم وعمل مشترك لإنجاح التمرين، الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الجاهزية القتالية والتكامل بين القوات المشاركة.

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