رئيس الأركان والسفير القطري بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك

رئيس الأركان والسفير القطري بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك
التاريخ
11/23/2023 11:32:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح أمس سفير دولة قطر الشقيقة لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة. حضر اللقاء الملحق العسكري القطري العميد الركن أحمد علي المعاضيد.
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