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رئيس الأركان والسفير القطري بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك

11/23/2023 11:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح أمس سفير دولة قطر الشقيقة لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة. حضر اللقاء الملحق العسكري القطري العميد الركن أحمد علي المعاضيد.

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