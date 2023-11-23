طلال الخالد نفتخر بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية وتعزيز قدراتنا البحرية لمواجهة التحديات المتعددة



تذليل جميع العقبات أمام الصناعة المحلية هدف إستراتيجي نعمل جميعاً من أجله لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة لمكافحة عمليات التهريب والقرصنة والتسلل ورصد المخالفين ومتجاوزي القوانين تدشين القارب الجديد وما تصنعه «خفر السواحل» سيكون له دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية



تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، دشنت الإدارة العامة لخفر السواحل أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل بسواعد وطنية، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.

واستمع الشيخ طلال الخالد إلى شرح عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، ثم شاهد عرضا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الامنية. وأعرب عن فخره بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الادارة العامة لخفر السواحل، مشيرا إلى أن تدشين هذا القارب الاعتراضي الجديد سوف يعزز توطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانيات، مؤكدا على تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية، وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل جميعا من اجله للاكتفاء الذاتي.

ولفت الخالد إلى اهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل للمياه الإقليمية، مشيرا الى ان هذا القارب والقوارب التي يتم تصنيعها بالادارة العامة لخفر السواحل سيكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.