وزير المالية المضي قدما باعتماد قائمة المؤهلين لمشروعي الزور الشمالية والخيران

محطة الخيران تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية بالدورة المدمجة



أعلن وزير المالية رئيس اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص فهد الجارالله، عن المضي قدما باعتماد قائمة المؤهلين في مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالمرحلتين الثانية والثالثة، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الأولى. وأكد الوزير الجارالله، خلال تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن مشروع محطة الزور الشمالية يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، حيث تعمل المحطة بتكنولوجيا التوربينات الغازية في الدورة المدمجة لإنتاج ما لا يقل عن 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى 120 مليون غالون امبراطوري يوميا من المياه المحلاة، ومحطة نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.

كما يهدف مشروع محطة الخيران، إلى إنتاج ما لا يقل عن 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى 33 مليون غالون امبراطوري يوميا من المياه المحلاة من خلال محطة تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية بالدورة المدمجة ومحطة نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.