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آخر موعد للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.. اليوم

11/23/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) تنتهى اليوم الجمعة المهلة التي حددتها هيئة النيابة الإدارية
للراغبين في للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2023.

وأتاحت النيابة الإدارية التسجيل للحصول على الوظيفة إلكترونيا عبر موقعها الرسمى:

ويُشترط فى المتقدم ما يلى:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.







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