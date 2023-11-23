آخر موعد للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.. اليوم

وأتاحت النيابة الإدارية التسجيل للحصول على الوظيفة إلكترونيا عبر موقعها الرسمى:



ويُشترط فى المتقدم ما يلى:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.