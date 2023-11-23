شهداء وجرحى فى مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مجازر جديدة فى قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصًا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 شهداء منهم.

كما أفادت المصادر بأن طيران الاحتلال شن غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال منزلًا في معسكر خان يونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شن الاحتلال غارات على منطقة "بلوك 2" وقرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.



