رئيس النواب اللبنانى: سأدعو لعقد جلسة تشريعية في النصف الأول من الشهر المقبل

MENAFN - Youm7) قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، الخميس، إنه سيدعو إلى عقد جلسة تشريعية في النصف الأول من الشهر المقبل بجدول متكامل بما في ذلك ملف قيادة الجيش، مشددًا على أن خيارات حل أزمة الفراغ المحتمل في قيادة الجيش اللبناني محصورة بين التمديد للقائد الحالي الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل أو تعيين قائد جديد.

وأشار بري -في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم- إلى أن هناك انقسامًا بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر (أكبر كتلتين مسيحيتين بمجلس النواب اللبناني) حول خيارات إنهاء الشغور في المنصب المخصص وفقا للأعراف الدستورية بلبنان للطائفة المسيحية المارونية.

وحول الوضع في الجنوب اللبناني، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المقاومة في الجنوب تحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الأول، وأهدافها عسكرية بينما الجيش الإسرائيلي مستمر في استهداف المدنيين.

وأوضح أن الوضع على الجنوب سيكون مرتبطًا بالهدنة المرتقبة في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن هناك انقسامًا بين الكتل النيابية حول انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب اللبناني في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، ولم تنعقد جلسات تشريعية سوى مرتين للضرورة، فيما لم يكتمل النصاب القانوني لعقد جلسة ثالثة في شهر أغسطس الماضي.



