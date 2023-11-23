الجيش الإسرائيلى يوضح تفاصيل تمركز قواته فى غزة مع بدء سريان الوقف المؤقت للنار

MENAFN - Youm7) أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الإسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل ضمنها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل في حدودها. فقواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في القيام بالتحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".

وأضاف أدرعي: "بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط.. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".

ومساء اليوم الخميس، أكد

المتحدث باسم الخارجية القطرية

أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"،

بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة

وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول

الحرب على غزة يومها الـ48

كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.