حزب الله يكشف عن عمليتين استهدف فيهما تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلى جنوبى لبنان

(MENAFN
- Youm7) عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليتين استهدف فيهما تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود مع جنوب لبنان.
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عمليتي استهداف تجمع جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23 نوفمبر
2023".
وأعلن "حزب الله" يوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان،
"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
كما أكد
"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس
قتل أربعة جنود من قوة إسرائيلية دخلوا إلى منزل في مستعمرة المنارة
عبر استهدافهم بصواريخ موجهة مركزة وخاصة.
وفي وقت سابق،
نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم
نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
هذا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن
الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة.
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