حزب الله يكشف عن عمليتين استهدف فيهما تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلى جنوبى لبنان

MENAFN - Youm7) عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليتين استهدف فيهما تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود مع جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عمليتي استهداف تجمع جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23 نوفمبر

2023".

وأعلن "حزب الله" يوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان،

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

كما أكد

"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس

قتل أربعة جنود من قوة إسرائيلية دخلوا إلى منزل في مستعمرة المنارة

عبر استهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة.

وفي وقت سابق،

نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم

نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة

في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن

الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة.‏