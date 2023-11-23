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مركز القاهرة الدولى يعقد دورة تدريبية حول منع الاستغلال الجنسى فى عمليات حفظ السلام

11/23/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبيةً لكوادر مصرية حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسى فى عمليات حفظ السلام، خلال الفترة 12-16 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الدورة التي تنعقد بمشاركة كوادر عسكرية وشرطية ومدنية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في إطار سلسلة من الدورات المشتركة التي تنظمها الجهات الثلاث من أجل بناء القدرات الوطنية وتعزيز فاعلية قوات حفظ السلام المصرية للتغلب على التحديات التي تتعرض لها في الميدان، حيث تتناول الدورة قضية الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام والتي تعد أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجهها تلك البعثات أثناء تأدية مهامها.

أشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إلى أن هذه الدورة تأتي اتساقاً مع الدور المصري الريادي في مجال حفظ السلام كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات في هذا المجال وانعكاساً لاهتمامها البالغ بقضية منع الاستغلال والاعتداء الجنسي وتأييدها الراسخ لسياسة عدم التسامح التى تتبعها الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي وضرورة توفير سبل الحماية للمدنيين بما في ذلك النساء والأطفال ومنع الاعتداء والاستغلال الجنسي، وهو ما من شأنه الإسهام في الدفع بجهود السلم والأمن نحو آفاق رحبة. كما أوضح أن الدورة تأتي تنفيذاً ملموساً لتعهدات مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والذي عقد في سول في ديسمبر ٢٠٢١، وتزامناً مع الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام الذي ينعقد في غانا في شهر ديسمبر القادم.
وقد أكّد مدير مركز القاهرة على تقديره لوزارتي الدفاع والداخلية لتعاونهما البناء، وللحكومة اليابانية لدعمها المتواصل لأنشطة المركز وأيضاً للحكومة الكندية لدعمها هذه الدورة من خلال صندوق المبادرات المحلية الكندي.

من جانبه، أكّد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، على التزام بلاده الكامل بدعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية بما في ذلك بعثات حفظ ودعم السلام، والمساهمة في تنظيم دورات لتدريب المدربين وبناء قدراتهم حول منع الاعتداء والاستغلال الجنسي في عمليات السلام، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع مركز القاهرة الدولي، مشيداً في هذا السياق بجهود المركز ذات الصلة ومنها الدورة الحالية.
أوضحت السيدة نانسي أوديه، مسؤولة التعاون بالسفارة الكندية في القاهرة، أن التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن وعدم التهاون بشأن ظاهرة الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات السلام هي من أولويات السياسة الخارجية لبلادها. وقد أعربت عن تقديرها لجهود مركز القاهرة في ضوء خبراته الممتدة في مجال التدريب وبناء القدرات.
عقدت الدورة بدعم فني من دائرة التدريب المتكاملة للأمم المتحدة (ITS) ووحدة عمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي (PSOD) ونخبة من الخبراء المختصين بما في ذلك خبير من مركز البحوث والتدريب في مجال حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع اليابانية. وقد تناولت الجلسات موضوعات عدة استهدفت رفع مستوى وعي المتدربين بسبل منع الاستغلال والاعتداء الجنسي والأطر ذات الصلة، وتمكينهم من تنفيذ التدريبات والبرامج التوعوية حول هذا الموضوع، فضلاً عن توفير منصة لتبادل الخبرات حول موضوع الدورة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول المشاركة بقوات، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن بما يسهم في تعزيز الثقة في بعثات حفظ ودعم السلام.

دورة تدريبية لمركز القاهرة الدولى

أحد المحاضرين فى الدورة التدريبية

مركز القاهرة الدولى


جانب من الدورة التدريبية لمركز القاهرة الدولى








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