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وزارة التموين تتلقى عروض الشركات لتوريد السكر المستورد غدا

11/23/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) تتلقى الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين
غدا السبت طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 50 الف طن سكر مستورد
لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية
على أن يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية



على جانب آخر تستمر
وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تنفذ الوزارة مبادرة تخفيض الأسعار
للأسبوع السادس على التوالي


















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