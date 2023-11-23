اليوم.. انطلاق قافلتين دعويتين للأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية والسويس

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- Youm7) تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الإسكندرية - السويس)، اليوم الجمعة : (10 جماد أول 1445هـ)، الموافق (24/ 11/ 2023م)،في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،
وتضم القافلة (عشرة
علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " القوة والثبات في مواجهة التحديات "، وذلك على النحو التالي:
أولاً : مديرية أوقاف الإسكندرية
( أبو قير ) وبيانها كالتالي :
م
الاسم
الوظيفة
المسجد وموقعه
1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق نجم
وكيل الوزارة
رقي الإسلام – ميامي
2. الشيخ / موسى محمد حسن المردني
واعظ مجمع البحوث الإسلامية النهضة – أبو قير
3. الشيخ / أحمد محمد مختار محمد
إمام وخطيب
الإكرام - أبو قير
4. الشيخ / مصطفى محمد عبد المجيد
واعظ مجمع البحوث الإسلامية الحلقات - أبو قير
5. الشيخ / أحمد رضوان زايد رضوان
إمام وخطيب
الهدى - أبو قير
6. الشيخ / طاهر محمد أحمد منشاوي
واعظ مجمع البحوث الإسلامية المعمورة الغربي – المعمورة البلد
7. الشيخ / عصام عبد المحسن محمد منصور
إمام وخطيب السادات - المعمورة البلد
8. الشيخ / محمد حسن محمد السيد
واعظ مجمع البحوث الإسلامية السكة الحديد - المعمورة البلد
9. الشيخ / صلاح عطية شحاتة رجب
إمام وخطيب المعمورة الكبير – المعمورة الشاطئ
10. الشيخ / سعد عبيد حسيني أبو النضر
واعظ مجمع البحوث الإسلامية الملك – المنتزه
ثانياً : مديرية أوقاف السويس ( فيصل ) وبيانها كالتالي :
م
الاسم
الوظيفة
المسجد وموقعه
1. الشيخ / ماجد راضي فرج
مدير المديرية
السلام
2. الشيخ / عادل عبد الله السيد أحمد
مجمع البحوث الإسلامية نمرة
3. الشيخ / محمود السعيد محمد علي
إمام وخطيب الجامع الكبير
4. الشيخ / السيد صلاح السيد أحمد
مجمع البحوث الإسلامية حفص
5. الشيخ / محمد سعيد منصور
إمام وخطيب سيد الشهداء
6. الشيخ / محمد فايق محمد سيد
مجمع البحوث الإسلامية خليل الرحمن
7. الشيخ / أحمد محمد عبد الباري جده
إمام وخطيب الحسين
8. الشيخ / إبراهيم جمعة جمعة محمد
مجمع البحوث الإسلامية السيدة خديجة ( رضي الله عنها )
9. الشيخ / أحمد مختار عبد الخالق
إمام وخطيب الشهيد عبد الوهاب الرخاوي
10. الشيخ / عبد اللطيف عبد المنعم محمود
مجمع البحوث الإسلامية النور التعاونيات
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