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اليوم.. انطلاق قافلتين دعويتين للأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية والسويس

11/23/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الإسكندرية - السويس)، اليوم الجمعة : (10 جماد أول 1445هـ)، الموافق (24/ 11/ 2023م)،في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،
وتضم القافلة (عشرة
علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " القوة والثبات في مواجهة التحديات "، وذلك على النحو التالي:



أولاً : مديرية أوقاف الإسكندرية
( أبو قير ) وبيانها كالتالي :

م
الاسم
الوظيفة
المسجد وموقعه

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق نجم
وكيل الوزارة
رقي الإسلام – ميامي

2. الشيخ / موسى محمد حسن المردني
واعظ مجمع البحوث الإسلامية النهضة – أبو قير

3. الشيخ / أحمد محمد مختار محمد
إمام وخطيب
الإكرام - أبو قير

4. الشيخ / مصطفى محمد عبد المجيد
واعظ مجمع البحوث الإسلامية الحلقات - أبو قير

5. الشيخ / أحمد رضوان زايد رضوان
إمام وخطيب
الهدى - أبو قير

6. الشيخ / طاهر محمد أحمد منشاوي
واعظ مجمع البحوث الإسلامية المعمورة الغربي – المعمورة البلد

7. الشيخ / عصام عبد المحسن محمد منصور
إمام وخطيب السادات - المعمورة البلد

8. الشيخ / محمد حسن محمد السيد
واعظ مجمع البحوث الإسلامية السكة الحديد - المعمورة البلد

9. الشيخ / صلاح عطية شحاتة رجب
إمام وخطيب المعمورة الكبير – المعمورة الشاطئ

10. الشيخ / سعد عبيد حسيني أبو النضر
واعظ مجمع البحوث الإسلامية الملك – المنتزه



ثانياً : مديرية أوقاف السويس ( فيصل ) وبيانها كالتالي :

م
الاسم
الوظيفة
المسجد وموقعه

1. الشيخ / ماجد راضي فرج
مدير المديرية
السلام

2. الشيخ / عادل عبد الله السيد أحمد
مجمع البحوث الإسلامية نمرة

3. الشيخ / محمود السعيد محمد علي
إمام وخطيب الجامع الكبير

4. الشيخ / السيد صلاح السيد أحمد
مجمع البحوث الإسلامية حفص

5. الشيخ / محمد سعيد منصور
إمام وخطيب سيد الشهداء

6. الشيخ / محمد فايق محمد سيد
مجمع البحوث الإسلامية خليل الرحمن

7. الشيخ / أحمد محمد عبد الباري جده
إمام وخطيب الحسين

8. الشيخ / إبراهيم جمعة جمعة محمد
مجمع البحوث الإسلامية السيدة خديجة ( رضي الله عنها )

9. الشيخ / أحمد مختار عبد الخالق
إمام وخطيب الشهيد عبد الوهاب الرخاوي

10. الشيخ / عبد اللطيف عبد المنعم محمود
مجمع البحوث الإسلامية النور التعاونيات












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