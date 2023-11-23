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لمزارعى القمح.. تعرف على طريقة مقاومة حشرة المن

11/23/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) ‫تعتبر حشرات المن أهم الآفات الحشرية التي تصيب القمح في مصر و تسبب خسائر اقتصادية ملموسة، و المكافحة الحيوية و المتكاملة من أهم طرق مقاومة الحشرات والتي تعمل على الحد من أضرارها كما أن الفئران و العصافير من أهم القوارض و الطيور التي تسبب فقدا كبيرا في المحصول.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مقاومتها:



1- تشتد الإصابة بهذه الحشرة في مناطق الفيوم و مصر الوسطى و مصر العليا و قد تمتد الإصابة إلي بعض مناطق الدلتا.



2- في حالة الإصابة المبكرة و الشديدة فانه يفقد ما لا يقل عن 25 % من المحصول.



3-
ترجع أسباب انتشار حشرة المن إلي تأخير مواعيد الزراعة مع انتشار العوائل الأخرى و التي تنتقل منها الحشرة إلي نبات القمح مثل الحشائش النجيلية المعمرة.



4- تعتبر الإصابة شديدة إذا ظهرت مبكرا و قبل طرد السنابل مما يؤدى إلي ظهور الندوة العسلية و التي تعمل على تأخير طرد السنابل و ضعف تكوين الحبوب و انخفاض المحصول و قد تؤدى الإصابات الشديدة إلي تقزم النباتات.



5- يفضل استخدام مبيد الملاسون كيمينونا 57 % مستحلب بمعدل 150 سم3 لكل 100 لتر ماء و أيضا مبيد السوميثون 50 % مستحلب بمعدل 200 سم3 لكل 100 لتر ماء أو مبيد أفوكس 50 % حبيبات قابلة للانتشار بمعدل 31.2جم لكل 100 لتر ماء للفدان و ترش بؤر الإصابةمع عدم اللجوء لتأخير الرش أو الرش العام .



6- تبدأ الإصابة على حواف الحقول و لا ينصح بالرش في حالة ظهور الحشرة متأخرا أي بعد طرد السنابل حيث تكون أضرار الإصابة قليلة.



7- عادة يبدأ ظهور الإصابة بالحشرة في خلال شهر فبراير و تشتد في أوائل مارس و في بعض السنوات تظهر الإصابة في خلال يناير و لذلك يفضل المرور الدوري على الحقول في خلال الأسبوع الثاني من يناير لمراقبة ظهور الحشرة و إجراء الرش للبقع المصابة فقط لمنع انتشار الحشرة في باقي الحقل و الحقول المجاورة.



8- لنجاح عملية الرش يراعى الآتي :



- يتم الرش بعد تطاير الندى.

- الحد الاقتصادي الحرج الذي يبدأ عنده الرش هو 30 حشرة لكل نبات قبل فترة التزهير و لا ينصح باستخدام المبيدات متى دخلت النباتات مرحلة التزهير.

- يكون مستوى البشبوري أسفل النباتات بحوالي 15 سم لضمان وصول محلول الرش لمعظم أجزاء النبات.
















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