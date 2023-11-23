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السلطات البلجيكية تعلن عن تعرض 85 مدفنا فى مقبرة يهودية للتخريب

11/23/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت
السلطات البلجيكية عن تعرض 85 مدفنا في مقبرة يهودية في مدينة شارلروا للتخريب، ورجحت أن يكون هذا الحادث ناتجا عن "سلوك معاد للسامية".

وقال عمدة المدينة، بول ماغنيت، الخميس إن ما لا يقل عن 85 مدفنا في الساحة اليهودية بمقبرة "مارسينيل"، في مدينة شارلروا، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الفرنسية، تعرضت لأضرار مؤخرا.

وكتب على صفحته في منصة "إكس": "الموقع المختار ... لا يترك مجالا للشك
في طبيعة النوايا المعادية للسامية".

وأشارت السلطات البلجيكية إلى أنه لم يتضرر سوى الساحة اليهودية في المقبرة، "مما يشير إلى طبيعة التخريب المعادية للسامية"، بحسب العناصر الأولى للتحقيق، هذا ولم يتم العثور على كتابات أو رسائل.

وقال أحد المسؤولين عن
المقبرة إن منفذي هذه العملية سرقوا نجمة داود الملصقة على القبور،
مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالقبور كانت بسبب نزع النجمة المذكورة.







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