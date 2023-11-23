تخوف المهاجرين السوريين من فوز المتطرف فيلدرز فى هولندا

MENAFN - Youm7) تظاهر نحو 1000 شخص في اوتريشت غرب هولندا احتجاجا على فوز اليمينى المتطرف غيرت فيلدرز "المفاجئ" في الانتخابات التشريعية والذي ترددت أصداؤه في الداخل وفي أنحاء أوروبا.

وتعتبر هذا التظاهرة واحدة من احتجاجين مقررين مساء الخميس، والآخر عبارة عن "مسيرة ضد الفاشية" في امستردام.

ونظم أعضاء الأحزاب اليسارية في اوتريشت التظاهرة "لنظهر للهولنديين أننا لن نترك أحدا في وضع حرج أبدا ونناضل من أجل حقوق الجميع"، بحسب المنظمين.

وقد فاز "حزب الحرية" الذي يتزعمه

فيلدرز بـ37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة، ليتفوق بذلك على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.

إلى ذلك، حلّت خلفه "كتلة اليسار" بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مارك روته.

يشار إلى أن فيلدرز

خفّف لهجة خطابه الحاد

المناهض للإسلام خلال حملته الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل كلفة المعيشة.

موقف عيّنة من المهاجرين

من جهتها، أكّدت جودي كرجولي وهي طالبة صحافة سورية عمرها 25 عاما أن الفوز الذي حققه فيلدرز ولد لديها "الكثير من الخوف لأن حزب الحرية حزب عنصري بشكل علني ويرغب في خفض أسلمة هولندا".

كما أشارت إلى أن العديد من أصدقائها لاجئون يحملون تصاريح إقامة ويخافون على مستقبلهم هناك.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب الحرية" أكد أنه يجب إلغاء تصاريح الإقامة لأن "أنحاء من سوريا أصبحت الآن آمنة".

وتابعت القول لوكالة "فرانس برس": "أنا شخصيا جئت من سوريا وأعرف معنى الفرار من الحرب إلى بلد آمن، لكن لم أعد أشعر بالأمان الآن لأن عددا كبيرا من الهولنديين يريدون ترحيلنا".