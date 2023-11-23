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وصول 103 مواطنين روس تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى روسيا

11/23/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) هبطت طائرة إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، في مطار دوموديدوفو بالعاصمة موسكو، في رحلة خاصة من القاهرة، وتحمل على متنها 103 أشخاص بينهم 47 طفلا، تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وقال
رئيس مجلس إدارة سياسة المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية، رومان أوخوتنكو، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، خرج 101 روسي من قطاع غزة عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر.

وقال: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر 101 من مواطنينا، برفقة أفراد عائلاتهم، حدود قطاع غزة على معبر رفح. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من 750 شخصا من غزة".

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ أن بعض الروس الذين وصلوا سابقا من غزة ذهبوا إلى أقاربهم، والبعض الآخر موجود في مراكز الإقامة المؤقتة في فولوكولامسك وكلين وهناك تم تزويدهم بجميع الأساسيات من غذاء ودواء وغيره.

وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال رئيس وزارة الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا المساعدة
على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية.

في المجموع، منذ 12 أكتوبر، وصل 656 مواطنا روسيا إلى مطار دوموديدوفو على متن سبع رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.







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