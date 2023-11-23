قبيل محادثات المناخ العالمية.. جوتيريش يحط على جليد القارة القطبية الجنوبية
التاريخ
11/23/2023 11:26:18 PM
(MENAFN
- Youm7) وصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس إلى "قاع العالم" (القارة القطبية الجنوبية) قبيل محادثات المناخ العالمية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).
وكان غوتيريش قال في وقت سابق "إن العالم يجب أن يخفض انبعاثات الكربون
لمنع ذوبان
هذه البيئة الحساسة". إذ يتسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيطات في ذوبان جليد القطب الجنوبي.
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