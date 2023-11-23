المصرى يواجه تليفونات بنى سويف وديا استعدادًا لإنبى

(MENAFN
- Youm7) يلتقي اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري ، بفريق تليفونات بني سويف ودياً، على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة إنبي في الدوري.
وكان المصري قد تغلب على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر الأربعاء الماضي، على ستاد الكلية الحربية استعداداً لاستئناف الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد.
وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.
وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.
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