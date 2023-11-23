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لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

11/23/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .



وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الشمس مع وادى دجلة و دلفى مع الصيد و الأهلى مع الاتحاد السكندرى و الواى مع أصحاب الجياد .



بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزهور و 6 أكتوبر مع المقاولون وسبورتنج مع الزمالك والطيران مع هليوبوليس.



أقيمت على مدار الإثنين الماضى،مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.





شهدت الجولة السادسة، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.












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