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كولر والشناوى يحضران مؤتمر مباراة ميدياما.. واجتماع فنى بالسلام اليوم

11/23/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ميدياما الغانى بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها غداً السبت على ستاد السلام.



ويبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي مساءً ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.



كما يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الاهلى وميدياما الغانى المقرر لها غداً السبت بدوري ابطال افريقيا بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي في برويتوريا .



ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الاهلى خالد بيبو مدير الكرة و سمير عدلي المدير الإداري ، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.














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