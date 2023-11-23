كولر والشناوى يحضران مؤتمر مباراة ميدياما.. واجتماع فنى بالسلام اليوم

(MENAFN
- Youm7) يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ميدياما الغانى بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها غداً السبت على ستاد السلام.
ويبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي مساءً ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.
كما يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الاهلى وميدياما الغانى المقرر لها غداً السبت بدوري ابطال افريقيا بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي في برويتوريا .
ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الاهلى خالد بيبو مدير الكرة و سمير عدلي المدير الإداري ، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.
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