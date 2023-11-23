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انطلاق نصف نهائى بطولة نادي هونج كونج للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

11/23/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش ، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وكان الثلاثي المصري، أمينة عرفي، محمد الشربيني، وعلي أبو العنين، قد تأهلوا إلى منافسات هذا الدور من أصل 11 مصرياً شاركوا في بداية البطولة.



وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:




أمينة عرفي والإنجليزية جورجينا كيندي




محمد الشربيني والماليزي إين يو إنج




علي أبو العنين والاسباني إيكار بجاريس



في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.




وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية.












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