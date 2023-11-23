الروائية منى الشمري تستعرض تجربتها في عالم الأدب والدراما ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ26

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال

الكويت - 23 - 11 (كونا) -- استعرضت الكاتبة والروائية منى الشمري تجربتها في مجال الأدب والسرد وصولا إلى الأعمال التلفزيونية الدرامية وذلك في ندوة بعنوان (من الأدب إلى الدراما) أقيمت اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي للكتاب الـ26.

وأدار الكاتب المصري إبراهيم فرغلي الندوة التي أقيمت في قاعة (رواق الثقافة) المخصصة للأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض المستمر حتى 2 ديسمبر المقبل في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

وقالت الشمري وهي عضو جمعية الصحافيين الكويتية ورابطة الأدباء الكويتيين إنها تميل إلى السرد أكثر من الدراما وإنها تحاول من خلال أعمالها تسليط الضوء على القضايا النسوية لنقل مشكلات النساء وهمومهن لا سيما العنف ضدهن وغيرها ليشاهدها الجمهور.

وأوضحت الشمري التي حولت بعض روايتها إلى أعمال تلفزيونية مثل (لا موسيقى في الأحمدي) و (كحل أسود.. قلب أبيض) وغيرهما أن الكتابة الروائية تختلف عن التلفزيونية لذا يتعين على الكاتب أن ينتقي ويختار ما ينقله من روايته للعمل التلفزيوني.

وأشارت إلى ضرورة حفاظ المسلسل على "القيمة والخفة" بحيث لا يكون ثقيلا ونخبويا أو سخيفا وسطحيا معتبرة تلك العملية "لعبة تعتمد على حساسية الكاتب".

وتحدثت عن عملها (لا موسيقى في الأحمدي) الذي تم تصويره في الأحمدي ومناطق أخرى من البلاد مثل جزيرة فيلكا معتبرة أن "الأحمدي لم تعد كما كانت حيث اختفت معظم المعالم والأماكن مثل السينما" لذا "حاولنا قدر الإمكان تجهيز بعض المواقع في المنطقة لتكون كما كانت في السابق وتنقل الصورة للمشاهد بالشكل الصحيح".

ولفتت إلى أن ذكرياتها في المنطقة ساعدتها بشكل كبير في كتابة العمل وتصوير مشاهده واختيار مواقعها التي حرصت على التواجد فيها ليخرج العمل بأفضل صورة. (النهاية) ش ه د / م ص ع