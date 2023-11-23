وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية بغزة للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للتشاور حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل دعم نشاط الأونروا وعملياتها داخل القطاع.
وأكد شكري أهمية البناء على هذه الهدنة الإنسانية باعتبارها المسار الوحيد لإحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.
وشدد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
واستنكر شكري عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك القصف الذي طال الأونروا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين في قطاع غزة بما يمثل انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام وضعية المقرات الأممية.
وأعرب عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا والأطقم العاملة في مرافق الوكالة في خضم هذه الأزمة مؤكدا مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عمل الوكالة في المهام المنوط بها لتقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه أعرب المفوض العام لوكالة (أونروا) عن تقديره لدور مصر في التوصل لاتفاق الهدنة ومبادلة الأسرى بما يتيح زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة منوها بفداحة الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة والصعوبات الجمة التي تواجهها الوكالة للانتظام في تقديم مهامها.
وأضاف البيان أن المفوض العام للأونروا حرص على الاستماع للوزير شكري للتعرف على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية إزاء احتواء الأزمة في غزة وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت كذلك مشروع القرار الذي تعتزم المجموعتين العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ويشمل اتفاق الهدنة تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
ومن المقرر أن تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى داخل قطاع غزة بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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