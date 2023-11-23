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وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية بغزة للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار

11/23/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للتشاور حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل دعم نشاط الأونروا وعملياتها داخل القطاع.
وأكد شكري أهمية البناء على هذه الهدنة الإنسانية باعتبارها المسار الوحيد لإحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.
وشدد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
واستنكر شكري عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك القصف الذي طال الأونروا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين في قطاع غزة بما يمثل انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام وضعية المقرات الأممية.
وأعرب عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا والأطقم العاملة في مرافق الوكالة في خضم هذه الأزمة مؤكدا مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عمل الوكالة في المهام المنوط بها لتقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه أعرب المفوض العام لوكالة (أونروا) عن تقديره لدور مصر في التوصل لاتفاق الهدنة ومبادلة الأسرى بما يتيح زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة منوها بفداحة الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة والصعوبات الجمة التي تواجهها الوكالة للانتظام في تقديم مهامها.
وأضاف البيان أن المفوض العام للأونروا حرص على الاستماع للوزير شكري للتعرف على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية إزاء احتواء الأزمة في غزة وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت كذلك مشروع القرار الذي تعتزم المجموعتين العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ويشمل اتفاق الهدنة تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
ومن المقرر أن تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى داخل قطاع غزة بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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