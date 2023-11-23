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الرئيس المصري: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر فلو تركوها لن يعودوا إليها أبدا

11/23/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 223 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن مصر لن تقبل أو تسمح به أبدا لأنهم لو تركوا أرضهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى.
وأوضح السيسي في كلمة ألقاها خلال فعالية بعنوان " تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" أن الموقف المصري الرافض بحسم لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن هو "للحفاظ على عدم تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي العربي".
وقال إن مصر التي تستضيف الآن تسعة ملايين من الأشقاء كضيوف لا يمكن المزايدة على موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم "فمصر لم ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا".
وأضاف "لا يمكن لأحد أن يقول إنه ليس لمصر مواقف إيجابية في أمر ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة في ذلك الشأن" موضحا أن الأمر مختلف خاصة وأن الأشقاء الذين استقبلتهم مصر بلادهم موجودة لكن غير مستقرة وأرضهم موجودة وباقية لهم.
لكنه استدرك بالقول "الأمر في الأراضي الفلسطينية قطاع غزة والضفة الغربية مختلف فإذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى".
وأضاف السيسي " هذا لن يحدث أبدا" معربا عن شكره لدول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أكدت دعمها للموقف المصري ورفضها لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف أن مصر قدمت 70 بالمئة من المساعدات التي قدمت إلى غزة التي بلغت حتى الآن 12 ألف طن وأن قرارها استمرار فتح معبر رفح البري رغم ضراوة القتال جاء انسانيا لاستمرار ايصال المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين من اهالي قطاع غزة.
وأكد أن معبر رفح لم يغلق أبدا لكن قصف أربع مرات من قبل القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للمعبر وأنه كان من المهم المحافظة على أرواح القائمين على نقل المساعدات والانتباه إلى الإجراءات التي تضمن دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال السيسي "خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية".
وأكد مجددا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس السيسي إن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف الى سوابق التحديات التي تواجهها على مدار عقود منبها الى أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية.
وأشار إلى التصعيد العسكري غير المحسوب وغير الانساني الذي اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.
وأضاف السيسي "الطلقات الاسرائيلية الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يأنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الانسانية كلها".
وقال "منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب في غزة أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات".
وأشار الى تواصلها المستمر مع جميع الأطراف الفاعلة وتشكيلها خلية إدارة أزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية مضيفا "تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة".
وأضاف أن جهود مصر مع الولايات المتحدة والأشقاء القطريين تكللت بالوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد معربا عن أمله أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف.
وأضاف السيسي "وهنا إن شاء الله نبدأ هذا الكلام من صباح غد الجمعة".
وشدد الرئيس المصري على أن قراره كان حاسما بأن تكون مصر في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم وأن هذا القرار الراسخ هو في وجدان الأمة العربية وضميرها الحي.
وأضاف أن مصر بذلت جهود صادقة ومكثفة على المستويات كافة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب مشيرا إلى عقدها أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. (النهاية)

ا س م / ه س ص



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