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السعودية تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي 2026

11/23/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 23 - 11 (كونا) -- أعلن مجلس الطاقة العالمي اليوم الخميس أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مؤتمر الطاقة العالمي ال 27 لعام 2026.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال بهذه المناسبة إن المملكة تسعد باستضافة (مؤتمر الطاقة العالمي) لعام 2026 ولا شك أن (مؤتمر الطاقة العالمي) يحظى بمكانة خاصة لدى قيادات قطاع الطاقة في العالم باعتباره حدثا عالميا وستسعى جاهدة لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر.
وأضافت الوكالة أن مؤتمر الطاقة العالمي سيجمع أكثر من 150 متحدثا تنفيذيا وأكثر من 250 متحدثا و70 وزيرا وأكثر من 7000 من أصحاب المصلحة الدوليين في مجال الطاقة حيث يربط هذا المؤتمر بين القطاعات والمناطق الجغرافية والأنظمة لتحقيق تحول طاقة أكثر عدالة. ( النهاية )

ع ش / ه س ص



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