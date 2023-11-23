السعودية تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 23 - 11 (كونا) -- أعلن مجلس الطاقة العالمي اليوم الخميس أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مؤتمر الطاقة العالمي ال 27 لعام 2026.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال بهذه المناسبة إن المملكة تسعد باستضافة (مؤتمر الطاقة العالمي) لعام 2026 ولا شك أن (مؤتمر الطاقة العالمي) يحظى بمكانة خاصة لدى قيادات قطاع الطاقة في العالم باعتباره حدثا عالميا وستسعى جاهدة لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر.
وأضافت الوكالة أن مؤتمر الطاقة العالمي سيجمع أكثر من 150 متحدثا تنفيذيا وأكثر من 250 متحدثا و70 وزيرا وأكثر من 7000 من أصحاب المصلحة الدوليين في مجال الطاقة حيث يربط هذا المؤتمر بين القطاعات والمناطق الجغرافية والأنظمة لتحقيق تحول طاقة أكثر عدالة. ( النهاية )
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