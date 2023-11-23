الكاتبة والتشكيلية ثريا البقصمي تستعرض روايتها (تفاحة في هودج) ضمن فعاليات معرض الكويت للكتاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- استعرضت الكاتبة والتشكيلية ثريا البقصمي اليوم الخميس ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ26 روايتها الجديدة (تفاحة في هودج) التي تتناول دراما تاريخية عن تجارة العبيد.
وخلال الندوة التي أدارتها الكاتبة أمل الرندي قالت البقصمي التي "تعشق الأدب منذ الصغر" إن (تفاحة في هودج) تعد حصيلة ذكريات تقارب الـ60 عاما إذ "ترعرعت في عائلة معظم أفرادها من الحكائين" لتوظف هذه الحكايات والأساطير في بناء "الصورة البشعة للرق والعبودية".
وأضافت إنها عندما كانت في العاشرة من عمرها روت لها والدتها حكاية فتاة ابتاعها شخص من سوق العبيد ثم عتقها وتزوجها لتظل هذه الحكاية في مخيلتها مبينة أنها استعملت كل مقومات خيالها الطفولي لتكمل الصورة الناقصة في هذه الحكاية.
وأضافت أن كتابة هذه الرواية كانت "أكثر سلاسة والخيال هو حصاني الذي انطلقت به خلف الحدث لخلق شخصيات منحت حرية الحركة على الورق ولجأت للتنوع العرقي وتنقلت بين الأمكنة وكان الإنسان هدفي الأول".
يذكر أن البقصمي فنانة تشكيلة قدمت لوحات متميزة وكاتبة لها العديد من المؤلفات في مجال الشعر والقصة القصيرة والرواية والكتابات الصحفية في الثقافة وكتبها ترجمت لعدة لغات وحازت على جوائز في الأدب والفن. (النهاية)
ش ه د / م ص ع
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