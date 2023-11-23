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الكاتبة والتشكيلية ثريا البقصمي تستعرض روايتها (تفاحة في هودج) ضمن فعاليات معرض الكويت للكتاب

11/23/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- استعرضت الكاتبة والتشكيلية ثريا البقصمي اليوم الخميس ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ26 روايتها الجديدة (تفاحة في هودج) التي تتناول دراما تاريخية عن تجارة العبيد.
وخلال الندوة التي أدارتها الكاتبة أمل الرندي قالت البقصمي التي "تعشق الأدب منذ الصغر" إن (تفاحة في هودج) تعد حصيلة ذكريات تقارب الـ60 عاما إذ "ترعرعت في عائلة معظم أفرادها من الحكائين" لتوظف هذه الحكايات والأساطير في بناء "الصورة البشعة للرق والعبودية".
وأضافت إنها عندما كانت في العاشرة من عمرها روت لها والدتها حكاية فتاة ابتاعها شخص من سوق العبيد ثم عتقها وتزوجها لتظل هذه الحكاية في مخيلتها مبينة أنها استعملت كل مقومات خيالها الطفولي لتكمل الصورة الناقصة في هذه الحكاية.
وأضافت أن كتابة هذه الرواية كانت "أكثر سلاسة والخيال هو حصاني الذي انطلقت به خلف الحدث لخلق شخصيات منحت حرية الحركة على الورق ولجأت للتنوع العرقي وتنقلت بين الأمكنة وكان الإنسان هدفي الأول".
يذكر أن البقصمي فنانة تشكيلة قدمت لوحات متميزة وكاتبة لها العديد من المؤلفات في مجال الشعر والقصة القصيرة والرواية والكتابات الصحفية في الثقافة وكتبها ترجمت لعدة لغات وحازت على جوائز في الأدب والفن. (النهاية)

ش ه د / م ص ع


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