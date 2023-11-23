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المنتدى السعودي للاعلام ينطلق في فبراير المقبل

11/23/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للاعلام محمد الحارثي اليوم الخميس عن موعد انطلاق (المنتدى السعودي للإعلام) بالنسخة الثالثة في فبراير 2024.
وأكد الحارثي في بيان صحفي على أهمية بناء وتوثيق جسور التواصل مع جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بما يحقق الأثر الإيجابي مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة بالإعلام ستسهم في رفع مستوى جودة صناعة الإعلام وتدفعه لمواكبة أحدث تقنيات تلك الصناعة المتغيرة بشكل مستمر.
وقال الحارثي إن المنتدى سيقام ضمن فعالياته معرض مستقبل الإعلام (فومكس) وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط يستعرض فيه التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في المجال الإنتاج العالمي.
وأضاف أن الفائزين سيتوجون بجائزة (المنتدى السعودي للإعلام) من خلال المشاركة بمساراتها الستة وهي فئة الصحافة وفئة الإنتاج المرئي والمسموع وفئة الإنتاج العلمي في المجال الإعلامي وفئة الإعلام الرقمي وفئة الابتكار والريادة في المجال الإعلامي وفئة الشخصية الإعلامية. (النهاية)

ع ش / ه س ص



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