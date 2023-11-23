المنتدى السعودي للاعلام ينطلق في فبراير المقبل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للاعلام محمد الحارثي اليوم الخميس عن موعد انطلاق (المنتدى السعودي للإعلام) بالنسخة الثالثة في فبراير 2024.
وأكد الحارثي في بيان صحفي على أهمية بناء وتوثيق جسور التواصل مع جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بما يحقق الأثر الإيجابي مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة بالإعلام ستسهم في رفع مستوى جودة صناعة الإعلام وتدفعه لمواكبة أحدث تقنيات تلك الصناعة المتغيرة بشكل مستمر.
وقال الحارثي إن المنتدى سيقام ضمن فعالياته معرض مستقبل الإعلام (فومكس) وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط يستعرض فيه التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في المجال الإنتاج العالمي.
وأضاف أن الفائزين سيتوجون بجائزة (المنتدى السعودي للإعلام) من خلال المشاركة بمساراتها الستة وهي فئة الصحافة وفئة الإنتاج المرئي والمسموع وفئة الإنتاج العلمي في المجال الإعلامي وفئة الإعلام الرقمي وفئة الابتكار والريادة في المجال الإعلامي وفئة الشخصية الإعلامية. (النهاية)
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