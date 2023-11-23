حركة حماس تعلن أنها ستوقف جميع الأعمال العسكرية خلال أيام الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 11 (كونا) -- أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها ستوقف جميع الاعمال العسكرية والمقاومة الفلسطينية أيضا طوال ايام الهدنة التي ستبدأ يوم غد الساعة السابعة صباحا وتستمر مدة اربعة ايام.
وقالت كتائب القسام في بيان لها "الكيان المحتل سيوقف غاراته العدوانية على القطاع وسيتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة كما يتوقف عن التحليق مدة ست ساعات يوميا في مدينة (غزة) والشمال".
واضافت ان الاتفاق ينص على الافراج عن ثلاثة اسرى فلسطينيين من النساء والاطفال مقابل كل اسير صهيوني واحد وخلال الايام الاربعة يتم الافراج عن 50 اسيرا لدى المقاومة من النساء والاطفال دون سن ال 19.
وبينت كتائب القسام أنه سيتم ادخال 200 شاحنة من المواد الاغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة يوما اضافة الى اربع شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة. (النهاية)
ن ق / ه س ص
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