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رئيس المجلس العسكري في النيجر يبحث مع نظيريه في مالي وبوركينافاسو تعزيز تحالف دول الساحل

11/23/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 11 (كونا) -- قام رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني اليوم الخميس بزيارة إلى كل من مالي وبوركينا فاسو حيث بحث مع حليفيه تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في إطار (تحالف دول الساحل).
وذكرت الرئاسة النيجرية في بيان لها عبر حسابها على منصة (إكس) أن "رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني التقى اليوم الرئيس الانتقالي لدولة مالي عاصيمي غويتا الذي كان في استقباله بمطار (موديبو كيتا الدولي)".
وأوضح البيان أن " هذه الزيارة تندرج ضمن تعزيز العلاقات بين النيجر ومالي في إطار (تحالف دول الساحل)" مضيفا أن " رئيسي البلدين سيترأسان قمة التحالف التي ستضم بوركينا فاسو كذلك بهدف تعزيز تنفيذ إطار التعاون".
وأشار نفس المصدر إلى أن "رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني توجه بعدها مباشرة إلى العاصمة (واغادوغو) حيث التقى نظيره البوركينابي النقيب إبراهيم تراوري".
وأكد البيان أنه " تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة والتاريخية بين البلدين مع ضرورة الحرص على المضي قدما نحو مزيد من التعاون المشترك بين (تحالف دول الساحل) الذي يضم دول (بوركينا فاسو) و(مالي) و(النيجر) في المجالات الأمنية الدفاعية والسياسية والاقتصادية".
يذكر أن زيارة رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني إلى مالي وبوركينا فاسو يعد أو نشاط دبلوماسي رسمي خارجي منذ الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو 2023.
وأعلنت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر منتصف سبتمبر الماضي التوقيع على ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل) حيث اعتبرت الدول الثلاث هذا التحالف بمثابة هيكل لتنسيق جهودها في الدفاع الجماعي والمشترك والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها. (النهاية)

م ر



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