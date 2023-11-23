رئيس المجلس العسكري في النيجر يبحث مع نظيريه في مالي وبوركينافاسو تعزيز تحالف دول الساحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 11 (كونا) -- قام رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني اليوم الخميس بزيارة إلى كل من مالي وبوركينا فاسو حيث بحث مع حليفيه تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في إطار (تحالف دول الساحل).
وذكرت الرئاسة النيجرية في بيان لها عبر حسابها على منصة (إكس) أن "رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني التقى اليوم الرئيس الانتقالي لدولة مالي عاصيمي غويتا الذي كان في استقباله بمطار (موديبو كيتا الدولي)".
وأوضح البيان أن " هذه الزيارة تندرج ضمن تعزيز العلاقات بين النيجر ومالي في إطار (تحالف دول الساحل)" مضيفا أن " رئيسي البلدين سيترأسان قمة التحالف التي ستضم بوركينا فاسو كذلك بهدف تعزيز تنفيذ إطار التعاون".
وأشار نفس المصدر إلى أن "رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني توجه بعدها مباشرة إلى العاصمة (واغادوغو) حيث التقى نظيره البوركينابي النقيب إبراهيم تراوري".
وأكد البيان أنه " تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة والتاريخية بين البلدين مع ضرورة الحرص على المضي قدما نحو مزيد من التعاون المشترك بين (تحالف دول الساحل) الذي يضم دول (بوركينا فاسو) و(مالي) و(النيجر) في المجالات الأمنية الدفاعية والسياسية والاقتصادية".
يذكر أن زيارة رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني إلى مالي وبوركينا فاسو يعد أو نشاط دبلوماسي رسمي خارجي منذ الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو 2023.
وأعلنت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر منتصف سبتمبر الماضي التوقيع على ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل) حيث اعتبرت الدول الثلاث هذا التحالف بمثابة هيكل لتنسيق جهودها في الدفاع الجماعي والمشترك والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها. (النهاية)
م ر
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