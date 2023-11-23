وزير الخارجية الجزائري يدعو البلدان الإفريقية إلى موقف مشترك من أجل إصلاح مجلس الأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 11 (كونا) ـ ـ دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الخميس من (أويالا) عاصمة غينيا الاستوائية كل البلدان الإفريقية إلى " العودة إلى الموقف المشترك للقارة من أجل التأثير في مسار الوصول إلىنظام متعدد الأطراف سليم يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقال عطاف خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخامسة لمجموعة العشرة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن "نحن متفقون جميعا على القول بأن إفريقيا ينبغي أن تتحدث بصوت واحد حول مسألة إصلاح مجلس الأمن وكل المسائل الأخرى التي تخص القارة السمراء".
وأكد الوزير الجزائري أن " البلدان الإفريقية مطالبة بالعودة إلى موقف مشترك إفريقي بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة وأن نظل أوفياء لهذا الموقف المشترك باعتباره سليما وعادلا يلبي كل الانشغالات والمصالح المشتركة". (النهاية)
م ر / ه س ص
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