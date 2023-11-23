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وزير الخارجية الجزائري يدعو البلدان الإفريقية إلى موقف مشترك من أجل إصلاح مجلس الأمن

11/23/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 11 (كونا) ـ ـ دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الخميس من (أويالا) عاصمة غينيا الاستوائية كل البلدان الإفريقية إلى " العودة إلى الموقف المشترك للقارة من أجل التأثير في مسار الوصول إلىنظام متعدد الأطراف سليم يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقال عطاف خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخامسة لمجموعة العشرة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن "نحن متفقون جميعا على القول بأن إفريقيا ينبغي أن تتحدث بصوت واحد حول مسألة إصلاح مجلس الأمن وكل المسائل الأخرى التي تخص القارة السمراء".
وأكد الوزير الجزائري أن " البلدان الإفريقية مطالبة بالعودة إلى موقف مشترك إفريقي بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة وأن نظل أوفياء لهذا الموقف المشترك باعتباره سليما وعادلا يلبي كل الانشغالات والمصالح المشتركة". (النهاية)

م ر / ه س ص



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