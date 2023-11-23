موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - حركة حماس الفلسطينية تعلن أنها ستوقف جميع الاعمال العسكرية والمقاومة الفلسطينية أيضا طوال ايام الهدنة التي ستبدأ غدا الجمعة الساعة السابعة صباحا وتستمر مدة اربعة ايام.
القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على أن أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن مصر لن تقبل أو تسمح به أبدا لأنهم لو تركوا أرضهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى.
غزة - نجاة مراسلة تلفزيون الكويت في قطاع غزة سعاد الإمام من قصف إسرائيلي على منزل قرب مستشفى الكويت التخصصي في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
فيينا - سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام يؤكد أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل. (النهاية) ه س ص
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