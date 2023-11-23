موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - حركة حماس الفلسطينية تعلن أنها ستوقف جميع الاعمال العسكرية والمقاومة الفلسطينية أيضا طوال ايام الهدنة التي ستبدأ غدا الجمعة الساعة السابعة صباحا وتستمر مدة اربعة ايام.

القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على أن أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن مصر لن تقبل أو تسمح به أبدا لأنهم لو تركوا أرضهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى.

غزة - نجاة مراسلة تلفزيون الكويت في قطاع غزة سعاد الإمام من قصف إسرائيلي على منزل قرب مستشفى الكويت التخصصي في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.

فيينا - سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام يؤكد أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل. (النهاية) ه س ص