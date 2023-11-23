اختتام بطولة الوفاء للراحل الحسين بجامعة اربد الأهلية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 23 تشرين الثاني(بترا)- اختتمت في جامعة إربد الأهلية اليوم الخميس، فعاليات بطولة الوفاء للراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في كرة الطاولة والتي نظمتها دائرة النشاط الرياضي في الجامعة بمشاركة مديريات التربية والتعليم على مستوى إقليم الشمال .

وتخلل اختتام البطولة وقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة والضفة الغربية، وقام رئيس الجـامعة الدكتور احمد خصاونة بتوزيع الدروع على الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، ولمديريات التربية المشاركة، والحكام، وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

وأسفرت نتائج البطولة على مستوى الفرق عن فوز مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الأول، وكأس المركز الثاني لجامعة إربد الأهلية المستضيفة للبطولة، وكأس المركز الثالث لمديرية تربية بني عبيد، وكأس المركز الرابع لمديرية تربية الكورة.

أما نتائج المستوى الفردي ففاز بها الطلبة: تقي الدين نجادات من مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الأول، ومحمد قضماني من مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الثاني، وعمر ابداح/ جامعة إربد الأهلية بالمركز الثالث، وحبيب نجادات من مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الثالث مكرر.

-- (بترا)

أ غ/م ق/ح أ

23/11/2023 23:41:39