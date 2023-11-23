اختتام بطولة الوفاء للراحل الحسين بجامعة اربد الأهلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 23 تشرين الثاني(بترا)- اختتمت في جامعة إربد الأهلية اليوم الخميس، فعاليات بطولة الوفاء للراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في كرة الطاولة والتي نظمتها دائرة النشاط الرياضي في الجامعة بمشاركة مديريات التربية والتعليم على مستوى إقليم الشمال .
وتخلل اختتام البطولة وقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة والضفة الغربية، وقام رئيس الجـامعة الدكتور احمد خصاونة بتوزيع الدروع على الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، ولمديريات التربية المشاركة، والحكام، وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.
وأسفرت نتائج البطولة على مستوى الفرق عن فوز مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الأول، وكأس المركز الثاني لجامعة إربد الأهلية المستضيفة للبطولة، وكأس المركز الثالث لمديرية تربية بني عبيد، وكأس المركز الرابع لمديرية تربية الكورة.
أما نتائج المستوى الفردي ففاز بها الطلبة: تقي الدين نجادات من مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الأول، ومحمد قضماني من مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الثاني، وعمر ابداح/ جامعة إربد الأهلية بالمركز الثالث، وحبيب نجادات من مديرية تربية قصبة إربد بالمركز الثالث مكرر.
-- (بترا)
أ غ/م ق/ح أ
23/11/2023 23:41:39
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