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قصف متواصل واشتباكات ضارية في غزة قبل ساعات من بدء الهدنة

11/23/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- كثف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس غاراته بشكل متواصل على قطاع غزة، وطالت الغارات والقصف المربعات السكنية، والمستشفيات ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أوقع المئات من الشهداء والإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة.
ووفق مصادر إعلامية في قطاع غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والاشتباكات الضارية مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور، وذلك قبيل ساعات من بدء سريان الهدنة ووقف إطلاق النار عند الساعة السابعة من صباح غد الجمعة بعد أن ماطلت إسرائيل في بدء تنفيذها اليوم.
وقالت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال تحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء، من خلال قيامها بشن سلسلة قصف جنوني مستمر على مختلف محافظات قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
23/11/2023 23:38:53

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