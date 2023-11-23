قصف متواصل واشتباكات ضارية في غزة قبل ساعات من بدء الهدنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- كثف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس غاراته بشكل متواصل على قطاع غزة، وطالت الغارات والقصف المربعات السكنية، والمستشفيات ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أوقع المئات من الشهداء والإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة.
ووفق مصادر إعلامية في قطاع غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والاشتباكات الضارية مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور، وذلك قبيل ساعات من بدء سريان الهدنة ووقف إطلاق النار عند الساعة السابعة من صباح غد الجمعة بعد أن ماطلت إسرائيل في بدء تنفيذها اليوم.
وقالت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال تحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء، من خلال قيامها بشن سلسلة قصف جنوني مستمر على مختلف محافظات قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
23/11/2023 23:38:53
MENAFN23112023000117011021ID1107480180
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