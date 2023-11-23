المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد يحتل المركز التاسع بالبطولة العربية

عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - فاز المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 31-27، في المباراة التي جرت اليوم الخميس ضمن لقاءات تحديد المراكز 9-11 للبطولة العربية التي تختتم يوم غد في مدينة المهدية التونسية. وأختير لاعب المنتخب الوطني أحمد سمير افضل لاعب في المباراة. وبهذه النتيجة جاء المنتخب الوطني في المركز 9، وجاء المنتخب العراقي بالمركز 10، ثم جاء المنتخب المغربي بالمركز 11. --(بترا) خ خ/ح أ 23/11/2023 23:37:50

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