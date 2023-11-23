المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد يحتل المركز التاسع بالبطولة العربية

المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد يحتل المركز التاسع بالبطولة العربية
التاريخ
11/23/2023 11:25:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - فاز المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 31-27، في المباراة التي جرت اليوم الخميس ضمن لقاءات تحديد المراكز 9-11 للبطولة العربية التي تختتم يوم غد في مدينة المهدية التونسية.
وأختير لاعب المنتخب الوطني أحمد سمير افضل لاعب في المباراة.
وبهذه النتيجة جاء المنتخب الوطني في المركز 9، وجاء المنتخب العراقي بالمركز 10، ثم جاء المنتخب المغربي بالمركز 11.
--(بترا)
خ خ/ح أ
23/11/2023 23:37:50
MENAFN23112023000117011021ID1107480179
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