وزير الأوقاف يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

--(بترا)

وهـ/م ق/ح أ

23/11/2023 23:33:27