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روسيا تفرض قيوداً على تصدير الحبوب لمدة 6 أشهر

11/23/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 23 تشرين الثاني (بترا) -أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن اتخاذها لتدابير استباقية لدعم استقرار السوق المحلية للحبوب وفرض قيود مؤقتة على تصديرها بناءً على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية لمدة 6 أشهر.
وأكدت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدعم المستمرة لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات الكافية للسوق المحلية".
وأضاف البيان :"تشمل القيود سقف صادرات الحبوب الأساسية بحجم 24 مليون طن، مشمولة في ذلك القمح والشعير والذرة".
ويذكر أن هذا القيد لا يطبق على الإمدادات المتجهة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
23/11/2023 23:25:12

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