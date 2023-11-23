روسيا تفرض قيوداً على تصدير الحبوب لمدة 6 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 23 تشرين الثاني (بترا) -أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن اتخاذها لتدابير استباقية لدعم استقرار السوق المحلية للحبوب وفرض قيود مؤقتة على تصديرها بناءً على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية لمدة 6 أشهر.
وأكدت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدعم المستمرة لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات الكافية للسوق المحلية".
وأضاف البيان :"تشمل القيود سقف صادرات الحبوب الأساسية بحجم 24 مليون طن، مشمولة في ذلك القمح والشعير والذرة".
ويذكر أن هذا القيد لا يطبق على الإمدادات المتجهة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
23/11/2023 23:25:12
MENAFN23112023000117011021ID1107480176
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