روسيا تفرض قيوداً على تصدير الحبوب لمدة 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 23 تشرين الثاني (بترا) -أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن اتخاذها لتدابير استباقية لدعم استقرار السوق المحلية للحبوب وفرض قيود مؤقتة على تصديرها بناءً على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية لمدة 6 أشهر.

وأكدت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدعم المستمرة لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات الكافية للسوق المحلية".

وأضاف البيان :"تشمل القيود سقف صادرات الحبوب الأساسية بحجم 24 مليون طن، مشمولة في ذلك القمح والشعير والذرة".

ويذكر أن هذا القيد لا يطبق على الإمدادات المتجهة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

--(بترا)

س ح/م ق/ح أ

23/11/2023 23:25:12

