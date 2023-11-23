فيلم دينزل واشنطن الجديد The Equalizer 3 يحصد 190مليون دولار عالميا

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 190 مليونًا و423 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت الإيرادات إلى 92 مليونا و367 آلاف دولار فى دور العرض الأمريكية، و98 مليونًا و55 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم The Equalizer 3

حول روبرت ماكول (دينزل واشنطن) الذى ناضل من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

الفيلم بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.



