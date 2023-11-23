نيف كامبل عن انسحابها من Scream: قيمة العقد لا تعادل ما أقدمة من جهد

MENAFN - Youm7) شاركت الممثلة العالمية نيف كامبل أفكارها حول Scream VI بعد أن رفضت إعادة تمثيل دورها بسبب نزاع حول الراتب، أعلنت الممثلة، التي لعبت دور سيدني بريسكوت في سلسلة أفلام الرعب، قرارها بعدم العودة للجزء السادس في يونيو من العام الماضي 2022، وقالت كامبل لمجلة فارايتي: "شعرت أن العرض الذي قدم لي لا يعادل القيمة التي أضفتها إلى السلسلة والجهد الخاص بى، لقد كان قرارًا صعبًا في الابتعاد عن السلسلة".

ناقشت كامبل منذ ذلك الحين وجهات نظرها حول Scream VI خلال أحدث حواراتها، حيث صرحت قائلة :"شاهدت الفيلم قبل أسبوعين فقط، وتم إصدار Scream VI في دور السينما في مارس الماضى، واعتقد أنهم قاموا بعمل جيد، وطاقم الممثلين أقوياء، ورائعون".

نيف كامبل





فيلم الرعب Scream VI من بطولة كورتني كوكس، ميليسا باريرا، جينا أورتيجا، ياسمين سافوي براون، ميسون جودينج، سكيت أولريش، روجر جاكسون، ديرموت مولروني.

وكان فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.







