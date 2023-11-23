الفنانة ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ 77 اليوم

MENAFN - Youm7) تحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 77 اليوم الجمعة 24 نوفمبر، حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946 فى محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت فى كلية الآداب لقسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، ودخلت الفن عن طريق الصدفة حيث عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب صناعة الأفلام، وهناك رأت رشدي أباظة ومحمود المليجي وأحمد رمزي.

بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية، ومن المسرحيات التي اشتركت فيها حينها يا طالع الشجرة و‎مطار الحب، ولكن بدايتها في السينما كانت من خلال فيلم "نفوس حائرة" مع الفنان أحمد مظهر عام 1968 الذي فتح لها بوابة الشهرة. وانطلقت للنجومية في فيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969 والذى قدمت فيه دور البطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستمرت في مسيرتها التي تخطت 120 فيلما وعدد من المسلسلات

تزوجت ميرفت أمين 6 مرات، وكان أولها من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، ثم تزوجت من عازف الجيتار عام 1972 عمر خورشيت وتطلقت منه بعد عام واحد فقط، ثم تزوجت ثالث مرة من رجل الأعمال مصطفى السيد، وسرعان ما حدث الطلاق، أما أطول زيجاتها كانت الرابعة من الفنان حسين فهمي في عام 1974 وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة منة الله واستمرت الزيجة 14 عاماً، وبعدها تزوجت مرتين من حسين القلا ثم رجل الأعمال مصطفى البليدي.

ميرفت امين





أبرز أفلامها فيلم "نفوس حائرة"، "للمتزوجين فقط"، "سارق المحفظة"، "البيوت أسرار"،ـ "مدرسة المشاغبين"، "غابة من السيقان"، "أصعب جواز"، "ليتني ما عرفت الحب"، "ثرثرة فوق النيل"، "سبع الليل"، "عودة أخطر رجل في العالم"، "انف وثلاث عيون"، "أزمة سكن"، "شلة المراهقين"، "السكرية"، "البحث عن فضيحة"، "غابة من السيقان"، "البنات والحب"، "نغم في حياتى"، "شقة في وسط البلد"، "الحفيد"، "دقة قلب"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، "سكة العاشقين"، "البعض يذهب للمأذون مرتين".

وأيضاً أفلام "أبى فوق الشجرة"، "أريد حباً وحنانا"، "لا تبكى يا حبيب العمر"، "الحب وحده لا يكفى"، "سواق الأوتوبيس"، "تزوير في أوراق رسمية"، "الدنيا على جناح يمامة"، "الاراجوز"، "ولاد الايه"، زوجة رجل مهم"، "نساء في المدينة"، "وثالثهم الشيطان"، "كم أنت حزين أيها الحب"، "الاخوة الأعداء"، "واحدة بواحدة"، "عودة مواطن"، "أيام السادات"، "امرأتان ورجل"، "همس الجواري"، "القلب يخطئ أحيانا"، "حماتي بتحبني"، "بتوقيت القاهرة"، "من 30 سنة"، "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، "مرجان أحمد مرجان"، "أعز الولد".

وفى الدراما قدمت عدد من المسلسلات أبرزها "سيرة ومسيرة"، "ملفات سرية"، "أهل الرحمة"، "الرجل الاخر"، "رياح الغدر"، "درب ابن برقوق"، "أحزان مريم"، "كلمة حق"، "بشرى سارة"، "بابا زعيم عصابة"، "بشرى شارة"، "ملفات سرية"، "يحيا العدل"، "مدرسة الأحلام"، "لا تطفىء الشمس"، "راس الغول"، "بالحجم العائلى، "قيد عائلي"، "تغيير جو" وغيرها من الأعمال الدرامية.











