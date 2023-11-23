5 أحجار كريمة تساعد على الاسترخاء أثناء الاستحمام.. منها حجر القمر

(MENAFN
- Youm7) فى نهاية كل أسبوع تستغل كل امرأة تلك العطلة لعمل حمام استرخاء فى المنزل، لذلك تجهز الصابون الخاص بها، واللوفة، والمقشرات، وتبحث أيضا عن الشموع التي تعطيها المزيد من الاسترخاء، ولا مانع من إضافة المزيد من الأشياء التي تعطي استرخاء أكبر سواء باستخدام أقنعة الوجه وحمامات الفقاعات وزيت اللافندر، وإذا كنت ترغبين في الشعور بالاسترخاء، يفضل أن تحتفظين بالمزيد من الأحجار الكريمة التى يعتقد أنها تساعد على تحقيق ذلك، ونستعرض فى هذا التقرير
الأحجار الكريمة التى تزيد من الشعور بالاسترخاء أثناء الاستحمام، وفقاً لما نشره موقع "gem- water".
الاستحمام الجمشت
الجمشت هو حجر الاسترخاء وذلك بفضل لونه الأرجواني المهدئ للأعصاب، حيث يعتقد أنه يساعد في تخفيف القلق في لمح البصر، إذا كنت تبحثين عن التركيز، فيجب أن يكون هذا حجرك المفضل، ولهذا يجب وضع حجر الجمشت بجانبك أثناء الاستحمام سوف يختفي التوتر لديك.
الماس
يعتقد أنه مضخم قوي للطاقة، حيث استخدم الماس للمساعدة في الشعور بالهدوء والسعادة كما يضيف القليل من التألق إلى تجربة السبا الخاصة بك، بفضل طاقته القوية، يمكن أن يساعدك الماس على الشعور بالأمان والدعم أثناء الاسترخاء.
افينتورين
يعتقد أن هذه الجوهرة الخضراء الرائعة تعزز الشعور بالخفة والفرح والهدوء، كل ما تريد أن تشعر به في يوم من الراحة والاسترخاء، باستخدام هذا الحجر، ويقال أيضا إن أفينتورين يجلب الحظ السعيد إلى عالمك ويساعدك على التركيز .
الاحجار الكريمة حجر القمر
يرتبط حجر القمر بشكل كبير بالطاقة الأنثوية، كما يرتبط بقوة بالقمر، ويعتقد أنه يساعد على تقوية حدسك ويوفر فرصة للتأمل، لذا فهو أداة قوية في متناول اليد في لحظات الراحة، عندما تستلقي على ظهرك مرتديا قناع الوجه أو تأخذ حماما فقاعيا، احتفظ بحجر القمر بالقرب منك.
روز كوارتز
روز كوارتز هو حجر الحب، لذا فهو بالتأكيد جوهرة سترغب في الحصول عليها، ويعتقد أنه يساعد فى شعورك بالراحة ويقوى بداخلك ضرورة العناية بنفسك.
احجار كريمة
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