5 أحجار كريمة تساعد على الاسترخاء أثناء الاستحمام.. منها حجر القمر

MENAFN - Youm7) فى نهاية كل أسبوع تستغل كل امرأة تلك العطلة لعمل حمام استرخاء فى المنزل، لذلك تجهز الصابون الخاص بها، واللوفة، والمقشرات، وتبحث أيضا عن الشموع التي تعطيها المزيد من الاسترخاء، ولا مانع من إضافة المزيد من الأشياء التي تعطي استرخاء أكبر سواء باستخدام أقنعة الوجه وحمامات الفقاعات وزيت اللافندر، وإذا كنت ترغبين في الشعور بالاسترخاء، يفضل أن تحتفظين بالمزيد من الأحجار الكريمة التى يعتقد أنها تساعد على تحقيق ذلك، ونستعرض فى هذا التقريرالأحجار الكريمة التى تزيد من الشعور بالاسترخاء أثناء الاستحمام، وفقاً لما نشره موقع "gem- water".

الاستحمام الجمشت

الجمشت هو حجر الاسترخاء وذلك بفضل لونه الأرجواني المهدئ للأعصاب، حيث يعتقد أنه يساعد في تخفيف القلق في لمح البصر، إذا كنت تبحثين عن التركيز، فيجب أن يكون هذا حجرك المفضل، ولهذا يجب وضع حجر الجمشت بجانبك أثناء الاستحمام سوف يختفي التوتر لديك.





الماس

يعتقد أنه مضخم قوي للطاقة، حيث استخدم الماس للمساعدة في الشعور بالهدوء والسعادة كما يضيف القليل من التألق إلى تجربة السبا الخاصة بك، بفضل طاقته القوية، يمكن أن يساعدك الماس على الشعور بالأمان والدعم أثناء الاسترخاء.

افينتورين

يعتقد أن هذه الجوهرة الخضراء الرائعة تعزز الشعور بالخفة والفرح والهدوء، كل ما تريد أن تشعر به في يوم من الراحة والاسترخاء، باستخدام هذا الحجر، ويقال أيضا إن أفينتورين يجلب الحظ السعيد إلى عالمك ويساعدك على التركيز .

الاحجار الكريمة حجر القمر

يرتبط حجر القمر بشكل كبير بالطاقة الأنثوية، كما يرتبط بقوة بالقمر، ويعتقد أنه يساعد على تقوية حدسك ويوفر فرصة للتأمل، لذا فهو أداة قوية في متناول اليد في لحظات الراحة، عندما تستلقي على ظهرك مرتديا قناع الوجه أو تأخذ حماما فقاعيا، احتفظ بحجر القمر بالقرب منك.

روز كوارتز

روز كوارتز هو حجر الحب، لذا فهو بالتأكيد جوهرة سترغب في الحصول عليها، ويعتقد أنه يساعد فى شعورك بالراحة ويقوى بداخلك ضرورة العناية بنفسك.



احجار كريمة



