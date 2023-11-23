حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: اغتنم الفرصة يعرف أصحاب برج الأسد بشخصيتهم المرحة والمريحة، التى يحبها الجميع، وهو عادة ما يحب أن يلفت الأنظار إليه، سواء من خلال منقاشاته، أو بأناقته، وتميزه الذى يجعل كل من حوله فخور بمعرفته به.برج الأسد فى حظك اليوم 24 نوفمبر يتعامل أصحاب برج الأسدعلى أنهم ملوك، لذلك لا يتقبل أى نقد، وهذا ما يجعله حادا فى تعامله مع الآخرين، كما لا يتردد عن الاعتراف بأخطائه، ودائماً ما يسعى ليكون الأفضل طوال الوقت. مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنىتبرز كقائد حقيقى فى العمل اليوم، مثل الأسد المهيب اغتنم الفرصة واظهر موهبتك الطبيعية، يمكن للمستثمرين المحتملين تقدير رؤيتك، ومكافأتك بالترقيات أو التقدير الذى تستحقه، قد يؤدى رأيك المنطقى إلى إحداث تغييرات إيجابية فى مجالك المهنى.برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفىلديك قلب ذهبى، استخدم هذه الصفة فى تقوية علاقتك بشريك حياتك، ولا تخشى التحدث عن مشاعرك له، أما أنت أيها العازب، لا تختبئ خلف ستائر مخاوفك، فهو يومك لجذب شخص مميز.برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى ركز اليوم بشكل كبير على صحتك، من خلال اتباع نظام غذائى صحى أو اتباع تمارين رياضية مناسبة لك، واستثمر وقتك في ممارسة الأنشطة التى تحبها، سواء كان ذلك من خلال ممارسة المشى لمسافات طويلة أو الرسم أو طهى وجبة صحية.برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةغالبا ما تختبئ الفرص خلف الخيارات الصعبة، عليك أن تنتبه للمرحله المقبلة، فهناك المزيد من التطورات فى علاقاتك وحياتك المهنية والمالية، والاجتماعية.









برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: التغيير مطلوب يمتلك مولود برج السرطان العديد من علاقات الصداقة الرائعة، المبنية على المحبة والصدق والأخوة، كما يستطيع التحكم فى مشاعره ولا يتردد فى إخفائها عن المقربين لقلبه، وذلك اعتقادا منه بأنهم سوف يستغلون هذا الحب ضده ويعتبرونه نقطة ضعفه.برج السرطان فى حظك اليوم 24 نوفمبر يتفانى مولودبرج السرطانفى عمله، ودائما لا يمل من السعى وراء تحقيق أهدافه، كما أنه رائع فى تولى المهام الإدارية وحل المشكلات التى تتطلب طاقة وجهد، كما أنه يزدهر أثناء العمل تحت الضغط.مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنان هانى سلامة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى سيكون الإبداع هو الخلطة السرية لإنجاز مهامك اليوم، هناك تغير محورى كبير فى مكان عملك؛ انتقال مفاجئ، أو مشروع مفاجئ، لكن حافظ على اتباع نهج مبتكر.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى استعد لبعض الاضطرابات فى حياتك العاطفية اليوم، وستكون تلك الاضطرابات نتيجة لمشاكل لم تحلها، فكل ما عليك فعله هو إنهاؤها، وتصفية الحسابات، والبدء من جديد.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى ارتدى حذاءك الرياضى ومارس الرياضة، أو انفض الغبار عن سجادة اليوجا ومارس تمارين التأمل، أو استبدل سلطتك بعصير الفاكهة، واتبع المسار الصحى، وتذكر أن التغيير مطلوب طوال الوقت. برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةسيتم الكشف عن عرض كبير أمامك، توقع ما هو غير متوقع، استحضر شجاعتك للتقدم إلى مناطق غير مألوفة واحتضان التغيير، افتح الأبواب أمام العفوية فى الحب، والديناميكية فى حياتك المهنية، والفطنة فى الشئون المالية، والحيوية فى الصحة.









برج الجوزاء.. حظك اليوم ‏الجمعة 24 نوفمبر: يوم مميز يعرف أصحاب برج الجوزاء بقدرتهم على ربط الأحداث والمواقف سويا لاستنتاج الحقائق التى يخفيها عنهم أصحابها، وذلك حتى يكونوا قادرين على إصدار الأحكام العادلة ضدهم، بالإضافة إلى تأنيهم فى اتخاذ القرارات.برج الجوزاء فى حظك اليوم ‏24 نوفمبريعرف مولودبرج الجوزاء بكرمه مع كل من حوله، أو من يحتاج إليه، وليس فقط المقربين منه، ويتميز بقلبه الطيب الذى لا يحمل الضغينة لأى أحد، لكنه لا يتردد فى أخذ حقه ممن يؤذيه.مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‌‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏









برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى‏يمكن لأصحاب برج الجوزاء أن يتوقعوا المزيد من التميز والتألق اليوم، قد يكون اليوم مثمراً، نتيجة نجاحك فى إنجاز المهام خلال الفترة الماضية. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى ‏ستجد اليوم شخصا مميزا سيدخل فى حياتك، يساعدك فى الشعور بالفرح والسعادة والتخلص من الطاقة السلبية، ويحمل عنك الكثير من المصاعب، ويساعدك فى حل الكثير منها، وقد تعتبره أنه يد مساعدة أرسلها لك الله وقد يكون شريك الحياة الذى تحلم به.برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى يوم مميز ملىء بالنشاط والصحة، وقد يرجع ذلك نتيجة للالتزام المستمر بتناول الأطعمة الصحية، وحرصك بالتخلص من الطاقة السلبية من خلال التخلص من القلق والتوتر. برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ‏عليك التعامل مع جميع مشكلات العلاقات العاطفية بعناية لتظل سعيدا الفترة المقبلة، ومع ذلك فالتحديات الرسمية لا تسبب أى مشكلة مالية، وعليك الابتعاد عن أى مصدر يسبب لك المتاعب، واهتم بصحتك، بتناول الطعام الصحى.









برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: أفكار مميزة

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة، ويتمتع بذكاء وشجاعة كما يتسم بالمرونة ويمتلك عدد لا حصر له من الأصدقاء.

برج العقرب فى حظك اليوم 24 نوفمبر يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية مستقلة وحفظ الأسرار والإخلاص لأصدقائه، ويستطيع إدارة مجموعة من الأشخاص بمنتهى الهمة والنشاط.مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنىتستطيع بمهارتك وذكائك الوصول لأفكار مميزة ومتنوعة تجعلك تتقدم على زملائك وتستطيع منافستهم، بل والتفوق عليهم بشكل لا يصدق وذلك بفضل مجهودك. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى اليوم ملىء بالفرص لكل مواليد برج العقرب العزاب، من المحتمل أن تصادف شخصا مثيراً للاهتمام يتوافق معك فى العديد من صفاتك الشخصية حتى تكون معه أسرة صغيرة سعيدة كما كنت تحلم طوال الوقت. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحىتشعر بحالة من النشاط والحيوية نتيجة حرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، كما ساعدك ذلك فى الحصول على جسم رياضى رشيق مميز. برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يواصل اجتهاده فى عمله لحاجة المؤسسة التى يعمل بها لمجهوداته وأفكاره المميزة التى لا مثيل لها.









برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: رحلة مع شريك حياتك شخصيةبرج الحملمن الشخصيات هادئة الطباع، والتى تفضل العمل فى صمت، كما يميل لسماع الأغانى ويميل لخوض المغامرات الصعبة، ويعشق ممارسة التمارين الرياضية. برج الحمل فى حظك اليوم 24 نوفمبر يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات، حيث يمكن الاعتماد عليه فى كل شىء فهو بمثابة سند قوى بالحياة لمن حوله، كما قادر على إعطاء الكثير من الوقت والحب للآخرين.مشاهير برج الحمل ومن مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى ابتعد عن أى مصدر خارجى يسبب لك التوتر والقلق فى الفترات المقبلة، وحافظ على هدوئك أثناء العمل وتجنب الغضب والعصبية. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى لا تحاول أن تجعل الخلافات بينك وبين شريك حياتك تطول أكثر من ذلك، واعمل على إيجاد حلول مختلفة ومناسبة لأى مشكلة تواجهكما وافتح صفحة جديدة مع الشريك.برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى حافظ على أن تتحلى بجسم رياضى وتخلص من الدهون من خلال تناول أكلات صحية مليئة بالفيتامينات خلال الفترات المقبلة. برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة الحصول على مكافأة مالية ورحلة للخارج مع شريك حياته تجعله يشعر بالسعادة.









برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: خطط لحياتك يتصف مولودبرج الثور بالعديد من الصفات فهو صادق فى مشاعره وطيب القلب ويحسن التصرف طوال الوقت ويهتم بالمقربين منه، ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله. برج الثور فى حظك اليوم 24 نوفمبر يمتلك مولود برج الثور العديد من الصفات الإيجابية التى تجعله شخصا مميزا وقادرا على تحقيق أهدافه، كما يعشق طهى الطعام ويفرط فى تناوله، ويتسم بالعناد والرومانسية. مشاهير برج الثور ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى لا تحاول أن تضع نفسك فى مواقف سلبية خلال ساعات العمل، وحافظ على أن تجعل تركيزك فى الأمور التى تساعدك على التقدم والنجاح فى مجالك المهنى. برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى حاول أن تحقق الاستقرار فى حياتك الزوجية، بتجنب السماح لأى طرف ثالث بالتدخل بينكما، كما عليك تجديد روتين حياتكما بشكل يومى حتى تشعر بالسعادة التى تحلم بها.برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى لا تحاول التعرض لتيار هواء بشكل مباشر كى لا تصاب بنزلات برد وتناول أطعمة دافئة وتخلص من الروتين اليومى واعمل على تجديده لتتخلص من الكسل. برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يخطط لحياته المهنية حتى يتقدم ويحقق المزيد من النجاح الذى يحلم به طوال الوقت.





برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر: جدد حياتك يشتهر مولود برج الدل بالعديد من الصفات الطيبة، فهو صاحب تفكير تجارى، ويحرص على تكوين العلاقات الاجتماعية ومتسامح بدرجة كبيرة، حيث يمتلك قلبا أبيض. برج الدلو فى حظك اليوم 24 نوفمبر يمتاز مولود برج الدلو بأنه شخصية صادقة لا يجيد الكذب وهادئ بدرجة كبيرة ومفكر قوى ومخطط وناجح وصاحب قرار، ويتمتع بشخصية قوية، ويجيد التواصل مع الآخرين ومثقف. مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسنى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى استغل مهاراتك فى التفكير والتخطيط، وحاول أن تضع خطة جيدة فى عملك وناقشها مع مديرك حتى تنفذ خلال الفترة المقبلة. حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

جدد حياتك الزوجية مع الشريك حتى تتخلص من الشعور بالملل والضغط النفسى، واحرص على أن تجعل حياتكما مستقرة وسعيدة طوال الوقت.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى لا تحاول أن تحمل نفسك فوق طاقتها وتخلص من الأمور التى تتسبب لك فى حدوث مشكلات صحية وتناول الماء والمشروبات الدافئة بكثرة. برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة توقعات علماء الفلك لمولود برج الدلو بأن الأيام المقبلة تحمل الكثير من التغيرات الإيجابية المفرحة والسعيدة التى تجعله يصل إلى مكانة جيدة.









برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: تبادل الهدايا يتصف مولود برج الميزان بالعديد من الصفات التى تجعله شخصية مميزة بين مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الشخصيات العاشقة للموضة ودائماً يسعى لتحقيق العدل بين الناس. برج الميزان فى حظك اليوم 24 نوفمبر

يمتاز مولود برج الميزان بالمرح والقدرة على تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية، وأيضًا يعرف عنه بأنه شخص محب للحياة وعاشق للسفر ومفرط فى تناول الطعام.



مشاهير برج الميزان ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى حافظ على تجديد روتينك اليومى خلال ساعات العمل وتخلص من الأمور التى تتسبب فى حدوث مشكلات مهنية وحافظ على التزام الصمت. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى حافظ على علاقتك بشريك حياتك وتبادل معه الكلمات الطيبة والهدايا وحاول أن تجعل هناك وقت كافٍ لتتحدثان معاً خلال الفترات المقبلة. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى تجنب تناول السكريات بشكل كبير وحافظ على تناول المكسرات بدون ملح كى لا يزيد من وزنك فى الفترة الحالية ومارس التمارين الرياضية بانتظام. برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن تحدث فى حياته بعض التغيرات الخاصة بعائلته، ويمكن أن تكون هناك تغيرات فى وزنه بسبب إفراطه فى تناول الطعام.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: احذر السهر

شخصية

برج القوس

مرحة ومحبة للحياة وتعشق التنزه والتحدث مع الآخرين ومشاركتهم مشاكلهم وأحزانهم، كما يهتم بعائلته ويقدرها، ودائماً ما يحرص على طهى الطعام بنفسه.

برج القوس فى حظك اليوم 24 نوفمبر

يتسم مولود برج القوس بسعيه الدائم لتحقيق طموحاته على أرض الواقع، كما يمكن الاعتماد عليه والثقة فى آرائه، كما لا يحب الكذب والنفاق، ويتسم بالعصبية والتسرع فى اتخاذ القرارات.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنانة القديرة نجلاء فتحى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

تبذل اليوم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم بها منذ بداية عملك بهذا المجال.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بشريك حياتك، فعليك بالبحث عن حلول مناسبة تمكنك من تجاوز هذه الأمور.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

احذر السهر الكثير واحرص على النوم مبكراً حتى تتفادى الشعور بالإرهاق، والتعب وتستطيع التركيز فى عملك وممارستك للأنشطة الرياضية فى اليوم التالى.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس

قد يرغب الشخص المقرب منك فى بعض من وقتك واهتمامك، حاول إشراكه فى المواقف الصعبة التى تقابلك، هذا يمكن أن يساعد فى تخفيف التوتر الذى قد تشعر به ويساعد على تحسين علاقتك به.





برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: تحلى بالصبر

يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم وكذلك بآراء المحيطين بهم هذه هى الصفات العامة لأصحاب برج الجدى .

برج الجدى فى حظك اليوم 24 نوفمبر

مولود برج الجدى تجده راضيا عن نفسه فى كل الأوقات، كما يتميز بالهدوء، ويتمتع بالحكمة فى تصرفاته التى تأتى بعد تفكير عميق، خاصة فى المواقف الصعبة والمؤلمة، ويعشق الالتزام والتصرف وفقاً للعادات والتقاليد.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة دنيا سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

أنت تحاول جاهدا أن تصارع ظروف العمل السيئة بأفكارك النيرة، لذلك يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، بشرط أن تتحلى بالدبلوماسية والصبر .

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

قد تعرض حياتك العاطفية لعاصفة تدمرها، لذلك كن حكيماً فى تصرفاتك حتى تحافظ على استقرار وقوة علاقتك بشريك حياتك وتشعر معه بالسعادة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

اتبع الحمية الغذائية المناسبة لك والتى تساعدك على إنقاص وزنك الزائد ومارس الرياضة، لتكون بصورة أجمل، فأنت متألق على الدوام، وحاول أن تستمر فى طريقك حتى تصل إلى النتيجة التى تتمناها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

حاول ألا تكون متهورًا أو متسرعًا اليوم، فقد تشعر أحيانًا بالتوتر والقلق وأن كل شىء لا يسير كما خططت له، فحاول أن تبذل كل جهدك حتى تخرج من هذه الأزمة سريعًا.





برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: تشعر بالنشاط

مولود برج العذرا ذكى ومتطور ولطيف، ويستطيع إنجاز العديد من المهام المكلف بها، كما أنه صديق رائع، ويقف بجوار أصدقائه طوال الوقت ويقدم المشورة لمن حوله.

برج العذراء فى حظك اليوم 24 نوفمبر

يتمتع مولود برج العذراء بصفات أخرى منها حرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء، كما يعشق عمله ويتقنه جيداً، ويتسم بالإخلاص لأصدقائه طوال الوقت، كما يهتم بنظافة أى مكان يتواجد فيه.



مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

تستطيع اليوم الوصول إلى أهدافك فقط إذا استطعت أن تتخلى عن الاستراتيجية القديمة التى تنتهجها فى حل المشكلات واستخدم أساليب وطرق جديدة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

يدخل حياتك أحد الأشخاص الجدد، فاحرص على التقرب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها فلا تصده.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

ربما تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى طوال الوقت.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج العذراء

سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، ما يمنحك الشعور بالسعادة، والتحسن الكبير فى حالتك الصحية على مدار الفترة المقبلة.





برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر: انسى الماضى

امرأة برج الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة، وتحلم فقط برجل يحميها ويحبها، كما تميل للعيش فى الخيال الذى يساعدها على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة.

برج الحوت فى حظك اليوم 24 نوفمبر

وعن رجل برج الحوت فهو عاشق للرومانسية، حتى إنه يفعل المستحيل من أجل من يحب، ويجيد الكلمات والتعبير عن مشاعره وفعل كل ما يستطيع لاسعاد من يحب.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت النجمة يسرا، ويقدم "اليوم السابع"، لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تسرع من وتيرة عملك حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام فى وقت قصير، وهذا الأمر يساعدك على الوصول لأعلى المناصب الهامة فى مجالك المهنى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تتلقى اليوم عرضا من أحد الأشخاص المناسبين لك، لكنك ما زلت متعلقًا بحالة الحب القديمة، حيث إنك لا تستطيع نسيان أمر هذا الحبيب وبذلك قد تهدر فرصتك الحالية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد يأتى تأجيل زيارة الطبيب مفيدًا لك لأن ما تعانى منه قد لا يحتاج إلى الطبيب ولكن يحتاج إلى الراحة، حاول أن تتخلص من حالة الحزن التى تنتابك حتى لا تصاب باكتئاب شديد.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الحظ يحالفك اليوم ويجعله يومًا غير عادى بالنسبة لك، فعليك أن تستيقظ مبكرًا لممارسة بعض التمارين الصباحية التى تمنحك الحيوية والنشاط، وأن تذهب لعملك فهناك العديد من المفاجآت فى انتظارك، اترك مشاكل الماضى وتجنب التفكير فيه وركز فقط على مستقبلك.