وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد.. خطواتها بسيطة ومكوناتها متوفرة فى بيتك

MENAFN - Youm7) الشعر المفرود الناعم من أكثر الأنواع التى تفضلها الفتيات، لذلك يبحثن عن طرق كثيرة لفرد الشعر المجعد، ولذلك نستعرض أبرز الوصفات الطبيعية التى تساعد على فرد الشعرالمجعدوالتى تعتمد على خطوات بسيطةوفقًا لما جاء فى موقع stylecraze.

حليب جوز الهند وعصير الليمونوصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر المجعد

تتكون وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون التى تستخدم لفرد الشعر المجعد من ربع كوب حليب جو الهند، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم خلط جميع المكونات من حليب جوز الهند وعصير الليمون جيداً، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويغسل بالماء البارد والشامبو الخفيف.





وصفة الزيت الدافئ لفرد الشعر المجعد

تعتبر وصفة فرد الشعر المجعد بالزيت الدافئ من أفضل الوصفات الطبيعية ومكونة من ملعقة كبيرة من زيت الخروع، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خلط المكونات بشكل جيد ووضعه على النار حتى يسخن الزيت ثم الانتظار لحين يبرد ثم وضعه على فروة الشعر مع تدليك فروة الرأس ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة وغسل الشعر بالماء والشامبو.





وصفة رذاذ الحليب لفرد الشعر المجعد

تتكون وصفة رذاذ الحليب من ربع كوب حليب، وزجاجة رذاذ، ثم صب الحليب فى زجاجة الرش، وقومى برشها على شعرك حتى يتشبع بالحليب، ثم اتركى الحليب على شعرك لمدة 30 دقيقة، واغسلى شعرك بالماء البارد.

شعر طويل مفرود