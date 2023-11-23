وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد.. خطواتها بسيطة ومكوناتها متوفرة فى بيتك

(MENAFN
- Youm7) الشعر المفرود الناعم من أكثر الأنواع التى تفضلها الفتيات، لذلك يبحثن عن طرق كثيرة لفرد الشعر المجعد، ولذلك نستعرض أبرز الوصفات الطبيعية التى تساعد على فرد الشعر
المجعد
والتى تعتمد على خطوات بسيطة
وفقًا لما جاء فى موقع stylecraze.
حليب جوز الهند وعصير الليمون
وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر المجعد
تتكون وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون التى تستخدم لفرد الشعر المجعد من ربع كوب حليب جو الهند، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم خلط جميع المكونات من حليب جوز الهند وعصير الليمون جيداً، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويغسل بالماء البارد والشامبو الخفيف.
وصفة الزيت الدافئ لفرد الشعر المجعد
تعتبر وصفة فرد الشعر المجعد بالزيت الدافئ من أفضل الوصفات الطبيعية ومكونة من ملعقة كبيرة من زيت الخروع، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خلط المكونات بشكل جيد ووضعه على النار حتى يسخن الزيت ثم الانتظار لحين يبرد ثم وضعه على فروة الشعر مع تدليك فروة الرأس ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة وغسل الشعر بالماء والشامبو.
وصفة رذاذ الحليب لفرد الشعر المجعد
تتكون وصفة رذاذ الحليب من ربع كوب حليب، وزجاجة رذاذ، ثم صب الحليب فى زجاجة الرش، وقومى برشها على شعرك حتى يتشبع بالحليب، ثم اتركى الحليب على شعرك لمدة 30 دقيقة، واغسلى شعرك بالماء البارد.
شعر طويل مفرود
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