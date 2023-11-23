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إزاى تختارى الحزام المناسب حسب شكل جسمك؟ للحصول على إطلالة أنيقة

11/23/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Youm7) تبحث الفتاة طوال الوقت عن قطع الملابس والإكسسوارات ، التى تساعدها فى الحصول على إطلالة أنيقة، ولعل أكثر قطعة تساعدها على ذلك هو الحزام الذى يظهر رشاقتها ويجعلها أكثر ثقة بنفسها، ولاختياره بطريقة صحيحة، نستعرض فى هذا التقرير نصائح لاختيار الحزام المناسب لجسمك، وفقاً لموقع "purewow".


نصائح لكيفية اختيار الحزام المناسب لجسمك

حزام رفيع

قد لا تصدق الفتاة ذلك لكن الحزام قادر على منح الفتاة قواما إضافيا، من خلال ارتدائها حزاما رفيعا ويتناسب مع لون الفستان أو حتى البدلة أو
البنطلون عالى الخصر ، على أن تربطه على الخصر بشكل طبيعى للحصول على جسم نحيف.


حزام رفيع


حزام واسع

يجب الحرص على حزام واسع أنيق، كما يجب الحرص على اختيار حزام يصل طوله من متوسط إلى عريض.

حزام واسع


حزام عالى الخصر

قد تريد الفتاة أن تخلق بعض التوازن فى شكل جسمها، عندئذ يجب الحرص على اختيار حزام يصل طوله من متوسط إلى عريض وارتدائه أعلى الخصر، ما يعطى إطلالة أنيقة لشكل الخصر، ويمكن ارتداؤه عند بدلة أو فستان.



حزام عالى الخصر


حزام للجسم المستقيم

قد تكون الفتاة نحيفة للغاية بشكل كبير ولا تملك الكثير من المنحنيات، فيكون الحزام قادرا على خلق الوهم عند منطقة الورك، عن طريق البحث عن حزام ضيق رفيع سواء كان حزاما من الجلد أو عبارة عن سلسلة، ويمكن ربطه فوق بلوزة واسعة أو فستان، مع وضع الحزام أمام البطن مع ربطه لأعلى، لإضفاء مزيد من الحجم.


حزام رفيع


حزام للجسم الممتلئ

قد تفكر الفتاة البدينة أنها لا يمكن أن ترتدى حزاما لأنه سوف يزيد من شكل الجسم، لكن الحزام الرفيع قادر على إضافة الكثير للفتاة، فهو قادر على أن يجعلها تحصل على إطلالة أنيقة، وذلك من خلال ارتداء حزام ضيق بشكل مبالغ فيه عند منطقة الخصر ومقاسه متناسق مريح.


حزام للجسم الممتلئ










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