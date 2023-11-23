إزاى تختارى الحزام المناسب حسب شكل جسمك؟ للحصول على إطلالة أنيقة

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- Youm7) تبحث الفتاة طوال الوقت عن قطع الملابس والإكسسوارات ، التى تساعدها فى الحصول على إطلالة أنيقة، ولعل أكثر قطعة تساعدها على ذلك هو الحزام الذى يظهر رشاقتها ويجعلها أكثر ثقة بنفسها، ولاختياره بطريقة صحيحة، نستعرض فى هذا التقرير نصائح لاختيار الحزام المناسب لجسمك، وفقاً لموقع "purewow".
نصائح لكيفية اختيار الحزام المناسب لجسمك
حزام رفيع
قد لا تصدق الفتاة ذلك لكن الحزام قادر على منح الفتاة قواما إضافيا، من خلال ارتدائها حزاما رفيعا ويتناسب مع لون الفستان أو حتى البدلة أو
البنطلون عالى الخصر ، على أن تربطه على الخصر بشكل طبيعى للحصول على جسم نحيف.
حزام رفيع
حزام واسع
يجب الحرص على حزام واسع أنيق، كما يجب الحرص على اختيار حزام يصل طوله من متوسط إلى عريض.
حزام واسع
حزام عالى الخصر
قد تريد الفتاة أن تخلق بعض التوازن فى شكل جسمها، عندئذ يجب الحرص على اختيار حزام يصل طوله من متوسط إلى عريض وارتدائه أعلى الخصر، ما يعطى إطلالة أنيقة لشكل الخصر، ويمكن ارتداؤه عند بدلة أو فستان.
حزام عالى الخصر
حزام للجسم المستقيم
قد تكون الفتاة نحيفة للغاية بشكل كبير ولا تملك الكثير من المنحنيات، فيكون الحزام قادرا على خلق الوهم عند منطقة الورك، عن طريق البحث عن حزام ضيق رفيع سواء كان حزاما من الجلد أو عبارة عن سلسلة، ويمكن ربطه فوق بلوزة واسعة أو فستان، مع وضع الحزام أمام البطن مع ربطه لأعلى، لإضفاء مزيد من الحجم.
حزام رفيع
حزام للجسم الممتلئ
قد تفكر الفتاة البدينة أنها لا يمكن أن ترتدى حزاما لأنه سوف يزيد من شكل الجسم، لكن الحزام الرفيع قادر على إضافة الكثير للفتاة، فهو قادر على أن يجعلها تحصل على إطلالة أنيقة، وذلك من خلال ارتداء حزام ضيق بشكل مبالغ فيه عند منطقة الخصر ومقاسه متناسق مريح.
حزام للجسم الممتلئ
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