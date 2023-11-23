نصائح للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء.. أبرزها تجنب التقشير

MENAFN - Youm7) عدد كبير من أصحاب البشرة الجافة يعانون بشكل كبير جدًا فى فصل الشتاء، وللعناية بالبشرة وترطيبها يجب اتباع بعض النصائح التى نستعرضها فى هذاالتقرير، وفقًا لما جاء فى موقع "stylecraze".

العناية بالبشرةنصائح للعناية بالبشرة الجافة فى الشتاء الماء الدافئ مرفوض

الماء الدافئ يتسبب فى جفاف الجلد بشكل كبير جدًا ويؤدى إلى تقشير للبشرة، حيث يتسبب فى شد البشرة وجفافها، لذا يفضل غسل البشرة بالماء الفاتر.





تجفيف البشرة

قد يخطئ البعض عند تجفيف أجسامهم ويستعينون بفوطة خشنة، ما يتسبب فى جفاف البشرة، لذلك يفضل تجفيف من خلال الطبطبة بمناديل ورقية، بدون مسح الوجه.





الترطيب

الترطيب من الخطوات المهمة، لذا قومى بترطيب البشرة بأكثر من مرة في اليوم لكن احرصي على أن يكون المرطب يناسب طبيعة بشرتك ويفضل أن يكون خاليًا من الزيوت، ويحتوى على مكونات طبيعية.





تجنب التقشير

يفضل تجنب تقشير البشرة، كى لا يتسبب ذلك فى حدوث التهابات، لكن قومى بتقشيرها بمكونات طبيعية مرة كل شهر، مع الترطيب الجيد والعميق.





تناول المياه

يفضل تناول الماء بكميات كبيرة ومناسبة لكي تساعد جسمك على الترطيب الداخلي، الذي يساعد على ترطيب بشرتك بشكل أسرع.

حماية البشرة من الجفاف



