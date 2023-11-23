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أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقـود للسيـارات.. تعرف عليها

11/23/2023 11:25:27 PM
(MENAFN- Youm7) شهد المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات طفرات فى إعداد السيارات المحولة و كذلك فى تنفيذ وتشغيل والانتشار لمحطات التموين بالغاز على مستوى الجمهورية، وفيما يلى أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعي المضغـوط كوقـود للسيــارات وكانت كالتالى..



1- نظيف



2- يحافظ على البيئة.



3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.



4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.




5- آمــن الغـازغيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.



6-احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.



7-منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.



8-اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل
الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.



9-متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.



10-اقتصادي يحقيدق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم
وذلك من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز بدلاً من الوقـود السائـل.



وتتضمن التسيرات الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود
والتى أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الماضية ،منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.



وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.












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