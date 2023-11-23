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تعرف على أهداف مبادرة معدتك شركتك بالتعاون مع مبادرة ابدأ

11/23/2023 11:25:27 PM
(MENAFN- Youm7) تهدف مبادرة "معدتك شركتك " المبادرة الخاصة بالتدريب الفني التخصصي لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية " ابدأ ".



كما تحرص المبادرة علي تقديم التدريبات الخاصة بقيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين



وعن أهم الحوافز التي سيحصل عليها المتدربين فهي كالآتي:



أولا : جميع المتدربين على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي) .

ثانيا : يحصل المتدربون على برنامج الصيانة والإصلاح علي شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.



ثالثا : الحصول علي رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.



رابعا : فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.



خامسا : يحصل المتدربون على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.





يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " قد قامت بفتح باب التقديم في مبادرة ( مُعدّتك شركتك ) الدفعة الثانية ، وذلك منذ أيام 5 أيام ليتم غلق باب التقدم في المبادرة نهائيا 30 نوفمبر الجاري 2023 ، من خلال الرابط الاتي واستمارة التقديم على مبادرة " مُعدّتك شركتك














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