-->

Friday, 24 November 2023 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على آليات تسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج الجديدة فى 4 نقاط

11/23/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تواصل مصر تطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال تدشين مجموعة من المصانع الجديدة بتكلفة تصل لنحو 33 مليار جنيه ، أبرزها في غزل المحلة وفي دمياط وفي كفر الدوار وحلوان.



‏وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام وشركتها القابضة
للقطن والغزل والنسيج والملابس وبطبيعة الحال شركاتها التابعة إلى تطوير شامل لتلك الصناعة والنهوض بها، وتحقيق طفرة في الصادرات خلال الفترة المقبلة ،حتى يمكن استرداد حجم النفقات الكبير الذي تم إنفاقه على تطوير تلك المصانع.



‏ويكشف الدكتور هشام العوضي خبير الصناعة ، أنه لابد من مراعاة الاتجاهات والأنماط؛ بهدف تسويق المنتجات، وبهدف المنافسة العالمية؛ لكي يتم تحقيق النجاح، موضحا أن الاتجاهات والأنماط تتمثل في أولا الخيوط المتخصصة حيث زاد الطلب على الخيوط المتخصصة، مثل الأصناف عالية الأداء والصديقة للبيئة، في السنوات الأخيرة.



وتسعى العديد من الأسواق المستوردة إلى الحصول على مزيج فريد من الخيوط لتلبية طلبات المستهلكين من المنسوجات المبتكرة والمستدامة.



ويضيف أن سلاسل إضافة القيمة العالمية، غالبًا ما ترتبط واردات الخيوط بسلاسل إضافة القيمة العالمية في صناعة النسيج والملابس.



وتلعب الأسواق المستوردة أدوارًا محددة في هذه السلاسل، حيث تركز على نقاط قوتها فيما تصنعه بينما تستعين بمصادر خارجية كالاستيراد للتوريدات الأخرى لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.



ويشير هشام العوضي في النقطة الثالثة إلي تفضيلات المستهلك، حيث تؤثر التفضيلات المتغيرة للمستهلكين، بما في ذلك اتجاهات الموضة وأسلوب الحياة، على أنواع الخيوط المستوردة.



وقد تتطلب الأسواق التي تركز على الموضة السريعة أو خيارات الملابس المستدامة صفات خيوط مختلفة لمعالجة هذه التفضيلات.



وأخيرا فإن اتفاقيات التجارة
يمكن أن تؤثر اتفاقيات التجارة الدولية وترتيبات التجارة التفضيلية على واردات الخيوط ،ومن المرجح أن تقوم البلدان التي تستفيد من تخفيض التعريفات الجمركية والأفضليات التجارية بزيادة وارداتها للاستفادة من وفورات التكاليف.












MENAFN23112023000132011024ID1107480163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث